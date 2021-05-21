Кременчук

Комунальний «бобік» може стати учасником гонок

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 309

 

Стартова ціна авто на торгах - від 20 000 грн 

На засіданні виконкому надали згоду «Кременчукводоканалу» на продаж автомобіля УАЗ-31512. Згідно з проєктом рішення, майно потребує ремонту й довготривалий час не використовується, у подальшому експлуатація не планується, враховуючи відсутність попиту для використання серед інших комунальних.


Також надали згоду на продаж автомобіля УАЗ (у народі - «бобік»), модель – 31512, тип – легковий фаетон-В, 1993 року випуску.


Стартова ціна автомобілів - 20 941 грн.


На засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький додав, що можливо «бобік» зможуть викупити джипери для проведення змагань. 

0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: drive2
Теги: Кременчукводоканал автомобіль торги
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх