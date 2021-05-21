Комунальний «бобік» може стати учасником гонок

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 309

Стартова ціна авто на торгах - від 20 000 грн

На засіданні виконкому надали згоду «Кременчукводоканалу» на продаж автомобіля УАЗ-31512. Згідно з проєктом рішення, майно потребує ремонту й довготривалий час не використовується, у подальшому експлуатація не планується, враховуючи відсутність попиту для використання серед інших комунальних.





Також надали згоду на продаж автомобіля УАЗ (у народі - «бобік»), модель – 31512, тип – легковий фаетон-В, 1993 року випуску.





Стартова ціна автомобілів - 20 941 грн.





На засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький додав, що можливо «бобік» зможуть викупити джипери для проведення змагань.