Кременчужанин попався на торгівлі наркотиками

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 239

Злочинцю загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Кременчужанин попався на торгівлі наркотиками. За даним нацполіції, вже відкрито кримінальне провадження, а 29-річного наркоділка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.





- У ході досудового розслідування слідчими було встановлено, що кременчужанин займався незаконним збутом метадону, метамфітаміну та марихуани на території міста. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта, слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, вилучили наркотики, гроші, мобільні телефони та інші речові докази, - повідомив Іван Жук, начальник Кременчуцького райуправління в Полтавській області.



Як стало відомо виданню, за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 та 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.]







Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.





У разі доведення вини судом особі загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Тривають слідчі дії.