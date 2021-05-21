Кременчужанин попався на торгівлі наркотиками. За даним нацполіції, вже відкрито кримінальне провадження, а 29-річного наркоділка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Як стало відомо виданню, за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 та 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.]
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
У разі доведення вини судом особі загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Тривають слідчі дії.