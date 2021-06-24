У Кременчуці презентують речі військових, які загинули під час Другої світової війни

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У ВПУ №7 презентували речі військових, які загинули під час Другої світової війни. Як повідомив Володимир Поляков до Дня скорботи і вшанування жертв в Україні, у музеї військової історії Кременчука, презентували виставку гірких знахідок – предмети, підняті під час розкопок у місцях боїв минулої війни.

З 2014 року в Кременчуці офіційно створена громадська організація «Вічно живим», яка діє у складі Всеукраїнської громадської організації «Союз «Народна пам’ять» (голова ГО Віталій Іванюк). Організація займається пошуковою діяльністю, у тому числі пошуком, ідентифікацією та гідним перепохованням останків загиблих.

- 5-6 виїздів на місяць, не залежно від погодних умов, з ночівлею чи в один день, за власні кошти ентузіастів-пошуковців… Але діяльність не зупиниться, доки не похований останній солдат. За цей час підняли останки більше 350-ти чоловік, 10 - ідентифіковано, - зауважив Володимир Поляков.

На презентації виступили: заступник голови ГО Максим Слюсар; історик-краєзнавець Вячеслав Івушкін; заступник голови Клубу військової реконструкції «Комбат» Андрій Фоменко.

Останнього виходу до команди «Вічно живим» приєднались волонтери - Віталій Пащенко, Роман Резніков, Сергій Семенченко. Представляючи ТОВ «Аліопрінт», вони безкоштовно виготовили і передали для роботи пошуковців банер, на якому розміщують знайдені останки.

А Музей ВІК отримав в подарунок до своїх фондів банер, який використовувався в роботі всі 7 років, і зберігає пам’ять кожного з піднятих солдат.

У ВПУ №7 діє музей АТО/ООС, експозиції «Кременчук крізь призму Другої світової» та «Кременчук у військовому однострої» музею ВІК, розміщені у другому корпусі училища, а також фотовиставку Регіни Родіної «Пам’ять». Кременчужан чекають на виставку з понеділка до п’ятниці, з 10.00 до 16.00, але за попереднім записом за номером: 0677638302.