Зеленський анонсував «віртуального тренера» на спортмайданчиках країни

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 502 Коментарів: 3

Президент Володимир Зеленський дав старт програмі «Здорова Україна» та розповів, що незабаром по всій Україні з’являться десятки тисяч спортивних майданчиків, на яких буде стенд з QR-кодом та віртуальним тренером, який радитиме людям вправи. Про це президент розповів на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Здорова Україна».

- Причиною понад 60% передчасних смертей в Україні є хвороби системи кровообігу, зокрема інфаркти та інсульти. Їх появі, а також появі багатьох хвороб, сприяють різні фактори ризику – це відсутність фізичної активності, зайва вага, паління, алкоголь та неправильне харчування. На жаль, спосіб життя дорослих українців включає одразу декілька таких факторів ризику. І на жаль, близько 70% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема, й через відсутність доступної спортивної інфраструктури – зручної, сучасної, безкоштовної, і ще важливіше – поруч з домом, - зауважив президент.

Анонсують, що незабаром у кожному місті з’являться локації з віртуальним тренером. У парку буде табличка «Тренуйся тут», потрібно навести камеру смартфона на QR-код, обрати рівень складності та виконувати комплекс вправ, дотримуючи рекомендацію тренера.