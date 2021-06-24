Кременчук, Спорт, Украина, Мир

Зеленський анонсував «віртуального тренера» на спортмайданчиках країни

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 502 Коментарів: 3

 

Про це президент розповів на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Здорова Україна»

Президент Володимир Зеленський дав старт програмі «Здорова Україна» та розповів, що незабаром по всій Україні з’являться десятки тисяч спортивних майданчиків, на яких буде стенд з QR-кодом та віртуальним тренером, який радитиме людям вправи. Про це президент розповів на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Здорова Україна».

- Причиною понад 60% передчасних смертей в Україні є хвороби системи кровообігу, зокрема інфаркти та інсульти. Їх появі, а також появі багатьох хвороб, сприяють різні фактори ризику – це відсутність фізичної активності, зайва вага, паління, алкоголь та неправильне харчування.

На жаль, спосіб життя дорослих українців включає одразу декілька таких факторів ризику. І на жаль, близько 70% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема, й через відсутність доступної спортивної інфраструктури – зручної, сучасної, безкоштовної, і ще важливіше – поруч з домом, - зауважив президент.

Анонсують, що незабаром у кожному місті з’являться локації з віртуальним тренером. У парку буде табличка «Тренуйся тут», потрібно навести камеру смартфона на QR-код, обрати рівень складності та виконувати комплекс вправ, дотримуючи рекомендацію тренера.

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Автор: Альона Душенко
Теги: президент Зеленский тренер спортивний майданчик
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Коментарі: 3

752
evil:
Сьогодні, 09:08

Хоспади, какой же он болван! Полностью оторванный от реальности феерический болван!


5 4
203
ecolog:
Сьогодні, 10:48

До всього звіздєца ще тільки віртуального тренера не вистачає. Ось чим повинен справжній президент займатися, виявляєтьсяsmirk  А не вирішенням політичних і економічних питань на міжнародному рівні, покращенням рівня життя громадян країни і т.п. Шоу продовжується.


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116
КАПУША:
Сьогодні, 11:04

Як?! Ну от як можна було обрати отаке?! Це ж повний нуль!



А картинка просто супер. Уявляю, скільки бабла пішло на саму "презентацію" низькопробного ролика з дитячою тридешною анімацією. Вони навіть "мультик" норм не можуть зробити!


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