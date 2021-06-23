У кременчужанина є шанс: Україна вперше в історії вийшла у плей-оф Євро

Сьогодні, 21:06 Переглядів: 492

Українська збірна вперше вийшла до плей-оф Євро-2020. Інші збірні зіграли так, як було потрібно для нашої команди

Збірна України вперше в історії вийшла з групового етапу у плей-оф чемпіонату Європи з футболу. Результати поєдинків в інших групах завершилися позитивно для нашої команди. Так, вирішальними для проходу України у плей-оф Євро-2020 стали матчі у групі E. Там збірна Швеції обіграла збірну Польщі з рахунком 3:2. Шведи посіли перше місце у групі, а поляки — четверте. А команда Іспанії перемогла у словаків (5:0). Це дозволило іспанцям посісти друге місце у групі, а Словаччина вийшла на третє.

Зазначимо, що до плей-оф допустять чотири з шести найкращих команд, які зайняли у своїх групах треті місця. Усі матчі вже відіграли у п’яти квартетах. В результаті ми обійшли збірні Фінляндії та Словаччини — у них теж по 3 очки, як і в української збірної, але за додатковими показниками вони нам поступаються.

Додамо, що гарантувати вихід збірна України могла ще вчора, 22 червня, якби Хорватія та Шотландія зіграли внічию. Проте поєдинок закінчився перемогою балканської команди.

1/8 фіналу гратимуть протягом 26-29 червня.

Чвертьфінали зіграють 2-3 липня. Півфінали заплановані на 6 та 7 липня (обидва матчі на 22:00 у Лондоні).

Фінал — 11 липня (неділя) на 22:00 у Лондоні.

Нагадаємо, що у складі збірної України заявлений кременчуцький футболіст Роман Безус. На жаль, наш земляк не зміг потрапити в заявку. Сподіваємося, що кременчужанин все-таки зможе проявити себе на Євро-2020.