96-річна кременчужанка померла від ускладнень COVID-19

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Сьогодні, 23 червня, в Кременчуці зареєстрували 9 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 4 жінки віком від 35 до 66 років, 4 чоловіка віком від 39 до 81 років та 10-річна дитина. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 40 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 39 пацієнтів.

На жаль, 96-річна жінка померла.

Всього зареєстровано 9357 випадків: одужало 8932, померло 271.