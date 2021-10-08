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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Центральній районній лікарні знову розгорнули ковідний шпиталь

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 444 Коментарів: 2

 

Зараз там вже лікується 14 жителів Кременчуцького району з COVID-19

Із 7 жовтня ковідний шпиталь знову запрацював у Центральній районній лікарні Кременчука. Про це на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа. Наразі в ЦРЛ із діагнозом COVID-19 лікуються 14 жителів Кременчуцького району.

Від 7 жовтня у лікарні призупинили проведення операцій, ургентний прийом пацієнтів і планове лікування хворих із соматичними діагнозами.

За інформацією мерії, в нашому місті статистика з поширення коронавірусу нового типу упродовж останніх трьох тижнів значно зростає. Кількість нових підтверджених випадків на коронавірусну хворобу щотижня збільшується вдвічі. Після проведення тестування біологічних матеріалів цього тижня виявили 245 випадків COVID-19 (для порівняння, минулого – 133).

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦРЛ госпиталь коронавірус коронавирус
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Коментарі: 2

3 676
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:10

Після проведення тестування біологічних матеріалів цього тижня виявили 245 випадків COVID-19 (для порівняння, минулого – 133).


 а сколько тестов сделали на той неделе и на этой? 


2 1
93
Sharperok:
Сьогодні, 16:11

Цитата: zzzzzz
Після проведення тестування біологічних матеріалів цього тижня виявили 245 випадків COVID-19 (для порівняння, минулого – 133).


 а сколько тестов сделали на той неделе и на этой? 

Я вас умоляю какие тесты! Им нужна статистика, денег с европы не дадут на борьбу с кароной! Летом зараженных по кременчугу было около 4, то наверное прививки помогали или просто власть имущие были на отдыхе? Я думаю ответ очевиден!


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