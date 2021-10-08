У Центральній районній лікарні знову розгорнули ковідний шпиталь

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 444 Коментарів: 2

Зараз там вже лікується 14 жителів Кременчуцького району з COVID-19

Із 7 жовтня ковідний шпиталь знову запрацював у Центральній районній лікарні Кременчука. Про це на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа. Наразі в ЦРЛ із діагнозом COVID-19 лікуються 14 жителів Кременчуцького району.

Від 7 жовтня у лікарні призупинили проведення операцій, ургентний прийом пацієнтів і планове лікування хворих із соматичними діагнозами.

За інформацією мерії, в нашому місті статистика з поширення коронавірусу нового типу упродовж останніх трьох тижнів значно зростає. Кількість нових підтверджених випадків на коронавірусну хворобу щотижня збільшується вдвічі. Після проведення тестування біологічних матеріалів цього тижня виявили 245 випадків COVID-19 (для порівняння, минулого – 133).