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На маршруті №3 тролейбусів менше не стало - вони тимчасово змінили маршрут

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 496 Коментарів: 3

 

Зміни пов'язані з ремонтом тепломережі по вулиці Троїцькій та покликані зменшити транспортне навантаження на цю ділянку

Кременчужани помітили, що 8 жовтня у місті стало менше тролейбусів, зокрема - на маршруті №3. Про причини такого явища ми запитали у міського голови, і він дещо прояснив ситуацію.

- По третьому маршруту є складність проїзду ділянки по вулиці Троїцькій, там зараз ведеться ремонт магістральної тепломережі. Частина тролейбусів прямує іншим маршрутом, тому дійсно здається, що «‎трійок» стало менше в центральній частині міста. Але на основній частині маршруту (від скверу «‎Космос») все як і раніше.

Інформацію підтвердив і начальник управління транспорту Кременчука Руслан Івашина, який зазначив, що 8 жовтня, як і завжди, на дороги міста вийшло 50 тролейбусів.

- Зараз з Молодіжного в напрямку центральної частини міста тролейбус №3 працює за звичайним маршрутом. В зворотньому напрямку на вулиці Першотравневій з Крюківського мосту він повертає праворуч і далі працює за маршрутом №5 аж до скверу «‎Космос», - пояснив пан Івашина.

За словами мера міста, такі зміни покликані зменшити транспортне навантаження на перехресті вулиць Шевченка і Троїцької.


1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: тролейбуси транспорт
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Коментарі: 3

141
КАПУША:
Сьогодні, 14:51

Роботи там ніякі не ведуться! Нащо потрібно було паралізувати рух транспорту?


2 1
53
Roman A.:
Сьогодні, 14:58

А на фото двойка


0 1
515
ankrem:
Сьогодні, 16:11

Цитата: КАПУША

Роботи там ніякі не ведуться! Нащо потрібно було паралізувати рух транспорту?

 

чтобы потом не дать отопление и сделать кого то виноватым, что не закончили ремонты.


0 1
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