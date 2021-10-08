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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині автівка напоролася на відбійник: від травм водій загинув на місці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 865

 

Аварія сталася поблизу села Олексіївка Лубенського району

8 жовтня близько 9.20 на 130 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Олексіївка Лубенського району) легковик Volkswagen Caddy напоровся на відбійник. Як повідомляє Лубенський районний відділ поліції, 42-річний водій легковика, мешканець Київської області, від травм помер на місці події.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

На місці працює поліція Полтавщини, яка встановлює обставини аварії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: смертельна ДТП
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