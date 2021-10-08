Стало відомо коли фонтан у сквері Бабаєва відправлять у «зимову сплячку»

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 388

За умови несприятливих погодних умов фонтан у сквері Бабаєва працюватиме до 21 жовтня. Про це повідомили міський голова Віталій Малецький та керівник УЖКГ Іван Москалик після засідання виконкому відповідаючи на питання журналістів.

За їх словами фонтан у сквері ім. Бабаєва працюватиме до дня народження ексмера Кременчука Олега Бабаєва (21 жовтня - ред.). Якщо хороша погода протримається довше, то роботу фонтану продовжать ще на кілька днів.

- Якщо буде тепло, то після 21 ще попрацює, якщо ні, то з 21 - законсервують.

Нагадаємо, що минулого року 2 листопада працівники КП «Благоустрій Кременчука» почали виконувати роботи з консервування обладнання фонтану, що у сквері «Ім. Олега Бабаєва», на зимовий період. Комунальники накриють його спеціальним тентом і залишать відпочивати до весни.