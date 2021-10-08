Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Надзвичайні новини

Вчора у Кременчуці загубився 8-річний хлопчик

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 67

 

Мати відвезла його до школи, але на уроках дитини не було

Учора, 7 жовтня, опівдні до поліції звернулась схвильована жінка та повідомила, що загубився її син. Вона вранці відвезла його до школи, але на уроках його не було. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Охоронці порядку, дізнавшись від заявниці прикмети дитини, виїхали на пошуки. І от невдовзі інспектори помітили маленького мандрівника на одній з вулиць міста, недалеко від його школи. Хлопчик спокійно собі гуляв і не здогадувався, що його шукають.

Патрульні повернули дитину матері, яка була вдячна їм за допомогу.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пропал ребенок полиция
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх