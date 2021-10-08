Вчора у Кременчуці загубився 8-річний хлопчик

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 67

Мати відвезла його до школи, але на уроках дитини не було

Учора, 7 жовтня, опівдні до поліції звернулась схвильована жінка та повідомила, що загубився її син. Вона вранці відвезла його до школи, але на уроках його не було. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Охоронці порядку, дізнавшись від заявниці прикмети дитини, виїхали на пошуки. І от невдовзі інспектори помітили маленького мандрівника на одній з вулиць міста, недалеко від його школи. Хлопчик спокійно собі гуляв і не здогадувався, що його шукають.

Патрульні повернули дитину матері, яка була вдячна їм за допомогу.