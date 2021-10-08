Канікули в Кременчуці можуть початися 18 жовтня

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 494 Коментарів: 1

Осінні канікули в Кременчуці можуть розпочатися вже 18 жовтня. Таку пропозицію висловив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 8 жовтня у зв'язку зі стрімким погіршенням епідеміологічної обстановки в місті.

- Я думаю, що треба готувати оргацізаційно-розпорядчі документи, аби ми могли розпочати канікули з 18 жовтня. Це допоможе розірвати епідеміологічний ланцюжок, - сказав мер.

Віталій Малецький сподівається, що ранній початок шкільних канікул знизить навантаження на медичну систему та дозволить уникнути переходу на дистанційне навчання.