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Канікули в Кременчуці можуть початися 18 жовтня

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 494 Коментарів: 1

 

Причина - погіршення епідеміологічної ситуації в місті

Осінні канікули в Кременчуці можуть розпочатися вже 18 жовтня. Таку пропозицію висловив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 8 жовтня у зв'язку зі стрімким погіршенням епідеміологічної обстановки в місті.

- Я думаю, що треба готувати оргацізаційно-розпорядчі документи, аби ми могли розпочати канікули з 18 жовтня. Це допоможе розірвати епідеміологічний ланцюжок, - сказав мер.

Віталій Малецький сподівається, що ранній початок шкільних канікул знизить навантаження на медичну систему та дозволить уникнути переходу на дистанційне навчання.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: канікули школи
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Коментарі: 1

133
DarkFolko:
Сьогодні, 12:58

Віталій Малецький сподівається, що ранній початок шкільних канікул знизить навантаження на медичну систему та дозволить уникнути переходу на дистанційне навчання.

 

І знизить навантаження на відсутнє опалення


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