Канікули в Кременчуці можуть початися 18 жовтня

Осінні канікули в Кременчуці можуть розпочатися вже 18 жовтня. Таку пропозицію висловив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 8 жовтня у зв'язку зі стрімким погіршенням епідеміологічної обстановки в місті.
Віталій Малецький сподівається, що ранній початок шкільних канікул знизить навантаження на медичну систему та дозволить уникнути переходу на дистанційне навчання.
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