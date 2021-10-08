Кременчужанин, який нібито викинув жінку з вікна, став героєм програми «Говорить Україна»

7 жовтня, о 20.10 на телеканалі Україна вийшов випуск «Говорить Україна», присвячений тому, як кременчужанин викинув жінку з вікна 6 поверху. Герой програми - активіст Станіслав Кшевінський, який через свою дивну поведінку, уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.
23-річна донька Лідії вирішила розійтися з чоловіком, і він начебто виштовхав її з вікна 6 поверху. Уже 5 місяців жінка щодня знаходиться поруч із донькою в лікарні, усе її тіло пронизано шпицями. А чоловіка поліція опитала і відпустила.
Лідія боїться, що ймовірний кривдник може не лише завершити розпочате, а помститися.
Подивитись його можна ТУТ.
Мама розповіла, що чоловік усі три роки бив жінку і що коли та випала з вікна, вона бачила його на балконі.
Сусідка пари навпаки запевняє, що чоловік не причетний до падіння Світлани. Що вона знає Станіслава з дитинства і що він дуже вихований хлопець. Каже, що не бачила, щоб чоловік знущався над жінкою і що якщо це справді так, то чому після розставання Світлана повернулася до Станіслава.
Показання жінок розходяться.
Мати Станіслава розповіла, що невістка часто погрожувала покінчити життя самогубством, ніде не працювала, крала у свекрухи гроші і не піклувалася про власних дітей.
Колишня дружина Станіслава Ольга розповіла, що попереджала Світлану про небезпеку. Коли вони жили разом, то часто конфліктували і що в конфліктах брала участь і мама чоловіка. Колишня жінка переконана, що Станіслав міг викинути жінку з вікна.
Сам Станіслав звинувачує у ситуацію маму Світлани Лідію. Каже, що це вона довела доньку до каліцтва і що платив матері дружини 1000 гривень на місяць за доньку. Чоловік розповів, що дівчина була повією. У той день дівчина приїхала до чоловіка і просила 17 тисяч гривень на операцію. Коли він відмовив - вона вискочила з вікна.
Знайомий далекобійник Станіслава розповів, що Станіслав продавав йому Світлану за 100 000 тисяч гривень, пропонував купити і дитину. Чоловік розповів, що пара займалася сексом при дітях і що Станіслав розбещував доньку Світлани.
Коли Станіславу запропонували пройти поліграф, щоб довести свою правоту, він відмовився.
Сама Світлана розповіла, що у той день була зачинена у кімнаті. У той день чоловік її бив тож вона хотіла піти. Після сварки він штовхнув її у плече і вона випала з вікна.
Криміналіст Тетяна, яка проводила слідчий експеримент показала, що експеримент версію Світлани не підтверджує. Після поштовху в плече вона не могла б випасти з вікна, а мати з двору не могла побачити Станіслава у вікні. Також жінка падала ногами донизу, чого не могло би бути, якщо б її просто штовхнули.
Дитячий психолог у студії розповіла, що дітям Світлани дуже не вистачає виховання, у них діагностували затримку психічного розвитку. Жінка підтвердила, що, можливо, дорослі займалися сексом на очах у хлопчика.
Поліція зараз розслідує доведення до самогубства. До матеріалів справи долучили заяви потерпілої про насилля з боку чоловіка. Триває слідство.
На відміну від Станіслава, пройти поліграф погодилася мати Світлани. Поліграф підтвердив неодноразові побиття Світлани Станіславом, але не підтвердив факт того, що Стас штовхав того дня Світлану і що саме через це вона випала. Але під час дослідження жінка також розповіла, що Станіслав розбещував 6-річну онуку. Поліграф її слова підтвердив.
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