Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.

Но среди нас много агрессивных людей, которые вполне тихие, никого, как будто бы, не трогают, а иногда выглядят даже несчастно. Но после общения с ними вас буквально трясет, хочется или раскричаться, или расплакаться. Чтобы проявлять агрессию по отношению к нам, не обязательно надо быть склонным к физическому насилию неуравновешенным типом. Достаточно пассивной, или скрытой агрессии.

Что такое пассивно-агрессивное поведение?

Это когда человек будто бы ничего не делает, но в том-то и проблема. Выражение «пассивно-агрессивный» начали использовать в клинической практике во время второй мировой войны по отношению к солдатам, которые отказывались выполнять приказы.

Пассивно-агрессивное поведение, хотя само по себе и не считается сегодня психическим расстройством, однако часто сопровождает другие расстройства: пограничное расстройство личности, нарциссическое расстройство, клиническую депрессию, злоупотребление наркотическими веществами

Пассивно-агрессивное расстройство поведения иногда объединяют с негативизмом, хотя это, все же, разные случаи. О негативизме говорят, если есть по крайней мере четыре из шести признаков

* пассивное сопротивление выполнению рутинных социальных или рабочих задач (бросание мусора мимо урны, например),

* жалобы на то, что человека не понимают и не ценят,

* мрачность,

* любовь к спорам,

* зависть к более успешным,

* постоянные жалобы на неудачи.

Пассивно-агрессивное поведение — это выражать какие-то жалобы «в воздух» или в спину, показательно зевать, отказываться от помощи, но при этом продолжать демонстрировать «страдание», навязывать помощь, о которой никто не просил, а потом упрекать неблагодарностью, не сообщать важную информацию, и многое другое.

Вот несколько примеров пассивной агрессии:

1. Человек к чему-то стремится, но не говорит об этом прямо. Зато намекает на свои желания, и обижается, что окружающие их не поняли и ее/его потребности остались неудовлетворенными.

2. Сомнительные комплименты, которые вроде бы признают достижения собеседника, но одновременно критикуют или обесценивают их.

3. Игнорирование собеседника и демонстративное молчание. Человек ничего не говорит, уходит от общения в надежде, что это лучше открытого скандала и выяснения отношений. Но в то же время надеется, что кто-то «все поймет». На самом деле, игнорирование — это вид пассивной агрессии, потому что люди — существа социальные, и «холодный душ» из молчания и избегания является жестокостью. Особенно в отношении невротических людей.

4. Прокрастинация и саботаж. Неприятная работа, которая надоела, сложные задачи, которые не знаете как делать, могут вызвать желание избегать их на перекурах, длинных обедах или даже больничных.

5. Упертость. Эта черта иногда полезна. Но не в том случае, когда отказ от изменения своих взглядов (даже незначительного) и планов мотивирован причинением кому-то дискомфорта, а не верностью своей точке зрения.

6. Слова, которые расходятся с делом. Можно говорить одно и на все соглашаться, а потом потихоньку делать другое или находить причину отказать в последний момент. Или сделать, но не то, о чем просили.

7. Односложные ответы «да-нет» с мрачным, страдающим или обиженным видом.

8. Культирование вины. Фразы вроде «А сам/сама догадаться не можешь?» имеют целью вызвать у собеседника чувства стыда, вины, и желание чем-то это уладить.

Что чувствует жертва пассивно-агрессивного поведения? Обиду, вину, негодование, но обычно — желание проявить активную агрессию. Это пассивно-агрессивным личностям и надо. Вы срываетесь, а они, якобы, ни при чем, ведь занимают позицию «настоящей жертвы».