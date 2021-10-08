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У 2022 році «‎Укрзалізниця» запустить новий потяг, що з'єднає Полтавщину та Буковину

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 443

 

Поїздка новим маршрутом триватиме трохи більше 20 годин

Презентація розкладу руху поїздів на 2022 рік відбулася 7 жовтня під час пресконференції у приміщенні Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Наступного року «‎Укрзалізниця» планує запустити 19 нових маршрутів. Серед них і потяг Полтава-Чернівці, який прямуватиме через Київ, Львів та Івано-Франківськ.

Потяг відправлятиметься з Полтави о 15.23, а в Чернівці прибуватиме о 12.30. В зворотньому напрямку він виїжджатиме з Чернівців о 14.23, а Полтави дістанеться о 10.40 наступного дня. Поїздка новим маршрутом триватиме трохи більше 20 годин.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Укрзалізниця потяг Буковина
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