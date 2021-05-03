Вчора Кременчуком гуляв Халк: п'яний дебошир лякав перехожих і трощив автівки (доповнено)

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2 травня о 15.20 вулицею Ватутіна розгулював п'яний дебошир, який лякав перехожих і трощив автівки. Про це повідомляють у спільноті h.kremenchug.





Очевидці повідомляють, що кременчуцький активіст та учасник АТО Станіслав Кшевінський побив трьох перехожих і розбив лобове скло авто. А коли його затримувала поліція - дуже дивувався і не розумів за що.





- Я йшов по вулиці Бойка, потім Свободи, потім Маяковського і цікавився у перехожих, який сенс їх життя. Всі чомусь тікали і згодом мене затримала поліція. Пожурили, склали протокол, відпустили, - так слова чоловіка передали у соцмережах.





Як стало відомо ТЪ з власних джерел, дівчина, яка 20 березня на вул. Червона Гірка випала з квартири на 6 поверсі, випала саме з квартири Станіслава. Вона жива і зараз знаходиться на лікуванні у Полтаві. Чоловік, через свою дивну поведінку, уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.