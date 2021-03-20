У Кременчуці з вікна багатоповерхівки випала дівчина

Вчора, 23:06 Переглядів: 283

У Кременчуці із вікна багатоповерхівки випала 24-річна дівчина. Про це повідомили у групі Х.Кременчук.





Подія сталася у нагірній частині міста. Дівчина жива й знаходиться у важкому стані.