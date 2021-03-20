Надзвичайні новини

У Кременчуці з вікна багатоповерхівки випала дівчина

Вчора, 23:06 Переглядів: 283

Дівчина у важкому стані 

У Кременчуці із вікна багатоповерхівки випала 24-річна дівчина. Про це повідомили у групі Х.Кременчук. 


Подія сталася у нагірній частині міста. Дівчина жива й знаходиться у важкому стані.

0
Автор: Альона Душенко
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх