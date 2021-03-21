Кременчук

Депутати не підтримали скасування сезонного переведення годинників в Україні

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Як голосували депутати з Полтавщини

Верховна Рада не підтримала законопроєкт про скасування переходу на літній та зимовий час. Його направили на доопрацювання.


На позачерговому засіданні в п’ятницю, 19 березня, відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів. Законопроєкт відправили на доопрацювання Комітету Ради для повторного другого читання.


Верховна Рада 3 березня прийняла за основу проєкт закону Про обчислення часу в Україні, що передбачає скасування переведення годинників.


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Законопроєкт пропонує скасувати сезонне переведення стрілок годинників щопівроку та зафіксувати в Україні зимовий час (UTC+2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time).


Як голосували нардепи з Полтавщини за проєкт Закону про обчислення часу в Україні та відправлення його на доопрацювання


Народний депутат Висування Округ Голосування про обчислення часу в Україні Голосування за доопрацювання
Дмитро Нальотов Слуга народу 144 за за
Андрій Боблях Слуга народу 145 відсутній відсутній
Юрій Шаповалов самовисуванець, За майбутнє 146 не голосував не голосував
Олег Кулініч самовисуванець, Довіра 147 за за
Анастасія Ляшенко Слуга народу 148 за за
Костянтин Касай Слуга народу 149 за за
Олексій Мовчан Слуга народу 150 не голосував за
Максим Березін Слуга народу 151 за  за
Олександр Трухін Слуга народу 40 відсутній відсутній
Жан Беленюк Слуга народу список за за
Марина Бардіна Слуга народу список відсутня відсутня
Ілля Кива ОПЗЖ список відсутній відсутній
Суто Мамоян ОПЗЖ список відсутній відсутній
Артур Герасимов ЄС список відсутній утримався
Ніна Южаніна ЄС список проти утрималась
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Автор: Альона Душенко
Теги: годинник Верховна Рада депутати
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