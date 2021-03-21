Депутати не підтримали скасування сезонного переведення годинників в Україні

Верховна Рада не підтримала законопроєкт про скасування переходу на літній та зимовий час. Його направили на доопрацювання.
На позачерговому засіданні в п’ятницю, 19 березня, відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів. Законопроєкт відправили на доопрацювання Комітету Ради для повторного другого читання.
Верховна Рада 3 березня прийняла за основу проєкт закону Про обчислення часу в Україні, що передбачає скасування переведення годинників.
Законопроєкт пропонує скасувати сезонне переведення стрілок годинників щопівроку та зафіксувати в Україні зимовий час (UTC+2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time).
Як голосували нардепи з Полтавщини за проєкт Закону про обчислення часу в Україні та відправлення його на доопрацювання
|Народний депутат
|Висування
|Округ
|Голосування про обчислення часу в Україні
|Голосування за доопрацювання
|Дмитро Нальотов
|Слуга народу
|144
|за
|за
|Андрій Боблях
|Слуга народу
|145
|відсутній
|відсутній
|Юрій Шаповалов
|самовисуванець, За майбутнє
|146
|не голосував
|не голосував
|Олег Кулініч
|самовисуванець, Довіра
|147
|за
|за
|Анастасія Ляшенко
|Слуга народу
|148
|за
|за
|Костянтин Касай
|Слуга народу
|149
|за
|за
|Олексій Мовчан
|Слуга народу
|150
|не голосував
|за
|Максим Березін
|Слуга народу
|151
|за
|за
|Олександр Трухін
|Слуга народу
|40
|відсутній
|відсутній
|Жан Беленюк
|Слуга народу
|список
|за
|за
|Марина Бардіна
|Слуга народу
|список
|відсутня
|відсутня
|Ілля Кива
|ОПЗЖ
|список
|відсутній
|відсутній
|Суто Мамоян
|ОПЗЖ
|список
|відсутній
|відсутній
|Артур Герасимов
|ЄС
|список
|відсутній
|утримався
|Ніна Южаніна
|ЄС
|список
|проти
|утрималась