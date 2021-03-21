Депутати не підтримали скасування сезонного переведення годинників в Україні

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Як голосували депутати з Полтавщини

Верховна Рада не підтримала законопроєкт про скасування переходу на літній та зимовий час. Його направили на доопрацювання.



На позачерговому засіданні в п’ятницю, 19 березня, відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів. Законопроєкт відправили на доопрацювання Комітету Ради для повторного другого читання.





Верховна Рада 3 березня прийняла за основу проєкт закону Про обчислення часу в Україні, що передбачає скасування переведення годинників.









Законопроєкт пропонує скасувати сезонне переведення стрілок годинників щопівроку та зафіксувати в Україні зимовий час (UTC+2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time).





Як голосували нардепи з Полтавщини за проєкт Закону про обчислення часу в Україні та відправлення його на доопрацювання



