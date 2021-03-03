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Жити без переведення годинників: Верховна Рада зробила перший крок

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 836 Коментарів: 4

 

Як голосували депутати з Кременчука 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонується скасувати сезонне переведення стрілок годинників. За проголосували 277 народних депутатів. Депутати з Кременчука Олексій Мовчан, Максим Березін та Юрій Шаповалов - підтримали законопроєкт у першому читанні. 


Народний депутат Висування Округ Голос
Дмитро Нальотов Слуга народу 144 За
Андрій Боблях Слуга народу 145 За
Юрій Шаповалов самовисуванець, За майбутнє 146 За
Олег Кулініч самовисуванець, Довіра 147 Утримався
Анастасія Ляшенко Слуга народу 148 За
Костянтин Касай Слуга народу 149 За
Олексій Мовчан Слуга народу 150 За
Максим Березін Слуга народу 151 За
Олександр Трухін Слуга народу 40 За
Жан Беленюк Слуга народу список За
Марина Бардіна Слуга народу список За
Ілля Кива ОПЗЖ список Утримався
Суто Мамоян ОПЗЖ список Утримався
Артур Герасимов ЄС список За
Ніна Южаніна ЄС список Відсутня


Законопроєктом №4201 «Про обчислення часу в Україні» пропонується встановити, що «сезонний перехід часу на території України не здійснюється». 


Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку Російської Федерації та сприятиме євроінтеграційним прагненням України.


- Щороку перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня. Зокрема, цьогоріч він запланований у ніч із суботи (24 жовтня), на неділю (25 жовтня). Сподіваємося, що у разі підтримки Верховною Радою України це сезонне переведення стрілок годинника стане останнім, оскільки в законопроєкті чітко передбачено, що сезонний перехід часу не застосовується, – йдеться у записці.
2
Автор: Альона Душенко
Теги: годинник
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Коментарі: 4

12
Doktor:
Сьогодні, 15:51

Пусть бы оставили летнее время, а то зимой утром в темноте в школу детям идти. 


3 3
481
Кавоман:
Сьогодні, 15:51

"- Щороку перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня..."

 

Он воно як. Я думав у нас перехід на літній час (+1 год) і повернення з нього.


2 0
96
orca:
Сьогодні, 16:00

сприятиме протидії агресії з боку Російської Федерації та сприятиме євроінтеграційним прагненням України

теперь РФ дрожит от страха, а Украина - практически в  ЕС!!! 


6 0
49
motya:
Сьогодні, 16:06

надо воздух по реверсу пустить и солнце чтобы с запада вставало.а то не кошерно с востока агрессивный рассвет встречать..


4 1

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