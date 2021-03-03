Жити без переведення годинників: Верховна Рада зробила перший крок

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 836 Коментарів: 4

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонується скасувати сезонне переведення стрілок годинників. За проголосували 277 народних депутатів. Депутати з Кременчука Олексій Мовчан, Максим Березін та Юрій Шаповалов - підтримали законопроєкт у першому читанні.





Народний депутат Висування Округ Голос Дмитро Нальотов Слуга народу 144 За Андрій Боблях Слуга народу 145 За Юрій Шаповалов самовисуванець, За майбутнє 146 За Олег Кулініч самовисуванець, Довіра 147 Утримався Анастасія Ляшенко Слуга народу 148 За Костянтин Касай Слуга народу 149 За Олексій Мовчан Слуга народу 150 За Максим Березін Слуга народу 151 За Олександр Трухін Слуга народу 40 За Жан Беленюк Слуга народу список За Марина Бардіна Слуга народу список За Ілля Кива ОПЗЖ список Утримався Суто Мамоян ОПЗЖ список Утримався Артур Герасимов ЄС список За Ніна Южаніна ЄС список Відсутня





Законопроєктом №4201 «Про обчислення часу в Україні» пропонується встановити, що «сезонний перехід часу на території України не здійснюється».





Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку Російської Федерації та сприятиме євроінтеграційним прагненням України.





- Щороку перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня. Зокрема, цьогоріч він запланований у ніч із суботи (24 жовтня), на неділю (25 жовтня). Сподіваємося, що у разі підтримки Верховною Радою України це сезонне переведення стрілок годинника стане останнім, оскільки в законопроєкті чітко передбачено, що сезонний перехід часу не застосовується, – йдеться у записці.