Жити без переведення годинників: Верховна Рада зробила перший крок

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонується скасувати сезонне переведення стрілок годинників. За проголосували 277 народних депутатів. Депутати з Кременчука Олексій Мовчан, Максим Березін та Юрій Шаповалов - підтримали законопроєкт у першому читанні.
|Народний депутат
|Висування
|Округ
|Голос
|Дмитро Нальотов
|Слуга народу
|144
|За
|Андрій Боблях
|Слуга народу
|145
|За
|Юрій Шаповалов
|самовисуванець, За майбутнє
|146
|За
|Олег Кулініч
|самовисуванець, Довіра
|147
|Утримався
|Анастасія Ляшенко
|Слуга народу
|148
|За
|Костянтин Касай
|Слуга народу
|149
|За
|Олексій Мовчан
|Слуга народу
|150
|За
|Максим Березін
|Слуга народу
|151
|За
|Олександр Трухін
|Слуга народу
|40
|За
|Жан Беленюк
|Слуга народу
|список
|За
|Марина Бардіна
|Слуга народу
|список
|За
|Ілля Кива
|ОПЗЖ
|список
|Утримався
|Суто Мамоян
|ОПЗЖ
|список
|Утримався
|Артур Герасимов
|ЄС
|список
|За
|Ніна Южаніна
|ЄС
|список
|Відсутня
Законопроєктом №4201 «Про обчислення часу в Україні» пропонується встановити, що «сезонний перехід часу на території України не здійснюється».
Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку Російської Федерації та сприятиме євроінтеграційним прагненням України.