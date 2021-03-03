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Автозаводскький районний суд 4 березня не прийматиме заяви від громадян

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 195

Усі необхідні процесуальні документи просять відправляти поштою

Автозаводскький районний суд 4 березня не прийматиме заяви від громадян. Незручності пов'язані з відключенням будівлі суду від електропостачання у зв’язку з проведенням АТ «Полтаваобленерго» капітальних ремонтних робіт на трансформаторній підстанції ТП-11:


«Будівля суду буде відкрита для громадян, однак приймання та реєстрація вхідної кореспонденції та звернень громадян буде призупинено. Усі необхідні процесуальні документи (позовні заяви, заяви, скарги, відзиви, пояснення, клопотання тощо) Ви можете направити до суду поштою за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5», - повідомляють у Автозаводському суді. 



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Автор: Юлия Волынская
Теги: відключення електроенергії автозаводський суд
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