7 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці - один пацієнт помер

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Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на лікуванні в інфекційних шпиталях

Вчора, 20 березня, у Кременчуці зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Захворіли три жінки віком від 58 до 89 років та чотири чоловіки віком від 43 до 62 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі

пацієнти перебувають на лікуванні в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 72 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





На жаль, один пацієнт помер.





Всього зареєстровано 6322 випадки. Одужало - 5716. Померло - 170.







