Представники ХК «Кременчук» долучилися до першого Експерт-клуб від УХЛ

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 309

19 березня в PMHUB відбувся перший в історії експерт-клуб від УХЛ і Parimatch. Дискусійна панель зібрала разом відомих хокейних експертів і функціонерів, а також представників профільних ЗМІ для обговорення закінчення регулярного чемпіонату сезону 2020/21. До обговорення долучилися й представники хокейного клубу «Кременчук».





Захід, мета якого - висвітлення найбільш цікавих тем українського хокею, також дозволило в інтерактивному форматі обговорити старт майбутнього плей-оф і дати прогнози на перші матчі вирішальної стадії змагань.





В обговоренні взяли участь: представник Parimatch Вадим Місюра, генеральний директор УХЛ Сергій Варламов, Олімпійський чемпіон Олексій Житник, спортивний експерт Данило Вереітінов, спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев.





Інтерактивний формат Експерт-клубу дозволив поспілкуватися з топовими гравцями клубів УХЛ - по ZOOM до експертів підключалися одні з найбільш результативних форвардів регулярного чемпіонату - Андрій Сигарьов («Донбас») та Андрій Денискін ( «Кременчук»).

Найрезультативніший нападник УХЛ, який має досвід виступів у КХЛ і МХЛ, Андрій Сигарьов зазначив рівень українського чемпіонату:





- Я не задоволений тим, що багато моментів, які повинні були завершуватися голом, нам не вдалося з хлопцями реалізувати. Однак я радий, що хлопці допомогли мені стати кращим бомбардиром, без них я б цього не досяг. Я протягом усього сезону йшов на першому місці, я радий, що зміг утримати цю планку.





Якщо говорити про чемпіонат, то я думав, що буде гірше, але я помилявся. Всі команди бігли, а також всі штовхалися. Не було, що ми обіграли когось на одній нозі. Я вірю, що ліга буде розширюватися. Також в цьому сезоні був щільний графік, а разом з ним багато ігор. Я впевнений, що все найцікавіше чекає нас попереду.









А MVP минулого плей-оф і найрезультативніший форвард «Кременчука» Андрій Денискін додав свою думку після повернення на Батьківщину:





- На матчі плей-оф у нас мотивація позамежна. От скажіть, хто не хоче виграти кубок? Будемо намагатися, щоб зустрітися з Андрієм Сигарьовим в фіналі (сміється).



Також експерти оцінили шанси команд в плей-офф і дали свої прогнози на стартові матчі чвертьфіналів, в яких зійдуться «Кременчук» з «Білим Барсом», «Сокіл» з «Маріуполем» і «Краматорськ» з «Дніпром».









Легендарний український хокеїст, екс-гравець НХЛ, а також учасник Матчів всіх зірок НХЛ Дмитро Христич, з висоти свого досвіду оцінив, яким може бути поточний плей-офф:





- Цей чемпіонат був цікавим, а рахунки були непередбачуваними. У чвертьфіналі команди гратимуть до двох перемог. Не можна помилятися командам. Чекаємо сенсацію.