«Один раз у тиждень у Кременчуці розбивають зупинку», – мер Малецький

То п'яні на машинах в'їжджають, то вандали прикладають руку
Один раз у тиждень у Кременчуці розбивають зупинку громадського транспорту – то п'яні на машинах в'їжджають, то вандали прикладають руку. Про це сказав 19 березня міський голова Віталій Малецький під час засідання у мерії.
На запитання журналістів він розповів, що на зупинці у районі будинку №21 на вулиці Вадима Пугачова працівники «Благоустрою Кременчука» вже виконали заміри – і коли скло з гравіровкою виготовлять, його встановлять у раму.
Також він додав, що на місці знесеної зупинки «Новоіванівка» мають встановити новий павільйонний комплекс – щойно він буде готовий.