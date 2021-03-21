«Один раз у тиждень у Кременчуці розбивають зупинку», – мер Малецький

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 842

Один раз у тиждень у Кременчуці розбивають зупинку громадського транспорту – то п'яні на машинах в'їжджають, то вандали прикладають руку. Про це сказав 19 березня міський голова Віталій Малецький під час засідання у мерії.



На запитання журналістів він розповів, що на зупинці у районі будинку №21 на вулиці Вадима Пугачова працівники «Благоустрою Кременчука» вже виконали заміри – і коли скло з гравіровкою виготовлять, його встановлять у раму.



Також він додав, що на місці знесеної зупинки «Новоіванівка» мають встановити новий павільйонний комплекс – щойно він буде готовий.