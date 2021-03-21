Кременчук

«Один раз у тиждень у Кременчуці розбивають зупинку», – мер Малецький

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 842

То п'яні на машинах в'їжджають, то вандали прикладають руку

Один раз у тиждень у Кременчуці розбивають зупинку громадського транспорту – то п'яні на машинах в'їжджають, то вандали прикладають руку. Про це сказав 19 березня міський голова Віталій Малецький під час засідання у мерії.


На запитання журналістів він розповів, що на зупинці у районі будинку №21 на вулиці Вадима Пугачова працівники «Благоустрою Кременчука» вже виконали заміри – і коли скло з гравіровкою виготовлять, його встановлять у раму.


Також він додав, що на місці знесеної зупинки «Новоіванівка» мають встановити новий павільйонний комплекс – щойно він буде готовий.

ПО ТЕМІ:

Гоминиды возвращаются: в Кременчуге ещё одна остановка пала от рук хулиганов

Гоминиды женского пола разбили на Раковке стеклянную остановку

17-летний пьяный гоминид разбил в Кременчуге остановку общественного транспорта

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: вандализм зупинка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх