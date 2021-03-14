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На вулиці Воїнів-інтернаціоналістів п'янючий водій в'їхав у зупинку

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Порушник не мав права керувати транспортним засобом

13 березня на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів водій за кермом Suzuki в'їхав у зупинку громадського транспорту. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Під час встановлення обставин ДТП патрульні помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на стан сп'яніння у медичному закладі. Алкотестер «Драгер» показав результат — 2,24 ‰, що майже у 11 разів перевищує допустиму норму. Також інспектори встановили, що порушник взагалі не має права керувати автівкою.


Інспектори склали на 36-річного чоловіка адміністративні матеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування) КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ДТП остановка пьяный водитель
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