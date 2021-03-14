За добу коронавірус виявили у 9 012 українців, на Полтавщині – у 105

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За добу у країні одужало 2 743 особи

9 012 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 14 березня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 216 осіб;

виписано з лікарень – 4 273 особи;

летальних випадків – 145;

одужало – 2 743 особи;

здійснено тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 460 756 осіб;

одужало – 1 222 516 осіб;

летальних випадків – 28 303;

проведено ПЛР-тестувань – 7 360 066.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 439 випадків;

Вінницька область – 634 випадки;

Волинська область – 150 випадків;

Дніпропетровська область – 660 випадків;

Донецька область – 346 випадків;

Житомирська область – 923 випадки;

Закарпатська область – 311 випадків;

Запорізька область – 114 випадків;

Івано-Франківська область – 461 випадок;

Київська область – 552 випадки;

Кіровоградська область – 56 випадків;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 590 випадків;

Миколаївська область – 344 випадки;

Одеська область – 485 випадків;

Полтавська область – 105 випадків;

Рівненська область – 155 випадків;

Сумська область – 309 випадків;

Тернопільська область – 365 випадків;

Харківська область – 569 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 533 випадки;

Черкаська область – 142 випадки;

Чернівецька область – 477 випадків;

Чернігівська область – 194 випадки.

3 596 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 13 березня. Від початку кампанії щеплено 51 137 осіб, із них отримали 1 дозу – 51 137 осіб.





Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 120 щеплень;

Дніпропетровська область – 80 щеплень;

Донецька область – 130 щеплень;

Житомирська область – 110 щеплень;

Закарпатська область – 210 щеплень;

Запорізька область – 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 214 щеплень;

Київська область – 260 щеплень;

Кіровоградська область – 90 щеплень;

Луганська область – 370 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

Миколаївська область – 120 щеплень;

Одеська область – 130 щеплень;

Полтавська область – 82 щеплення;

Рівненська область – 110 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 210 щеплень;

Харківська область – 120 щеплень;

Херсонська область – 230 щеплень;

Хмельницька область – 270 щеплень;

Чернівецька область – 290 щеплень;

Чернігівська область – 170 щеплень;

Черкаська область – 110 щеплень.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 48 423 випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу нових випадків – 105.



Одужали 43 457 (+3) жителів області, продовжують лікування 3 932 людини, зокрема, 168 дітей. Усього зареєстровано 1 034 летальні випадки.



Географія поширення інфекції:

Полтава – 18 568 (+33);

Кременчук – 6 140 (+24);

Горішні Плавні – 2 363;

Полтавський район – 2 122 (+1);

Миргород – 1 788 (+9);

Лубни – 1 546 (+12);

Лохвицький район – 1 459 (+4);

Зіньківський район – 1 088;

Карлівський район – 1 004;

Пирятинський район – 834 (+2);

Котелевський район – 811;

Новосанжарський район – 800 (+1);

Кременчуцький район – 743;

Глобинський район – 732;

Шишацький район – 672 (+5);

Диканський район – 658;

Миргородський район – 655 (+5);

Хорольський район – 637;

Гадяч – 628;

Кобеляцький район – 590 (+3);

Решетилівський район – 585;

Машівський район – 571;

Чутівський район – 531;

Семенівський район – 463;

Великобагачанський район – 452;

Гадяцький район – 409;

Козельщинський район – 371;

Лубенський район –365 (+4);

Оржицький район – 317;

Гребінківський район – 282;

Чорнухинський район – 239 (+2).

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 21,5%.