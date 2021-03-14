Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу коронавірус виявили у 9 012 українців, на Полтавщині – у 105

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 395

 

За добу у країні одужало 2 743 особи

9 012 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 14 березня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 216 осіб;
  • виписано з лікарень – 4 273 особи;
  • летальних випадків – 145;
  • одужало – 2 743 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 460 756 осіб;
  • одужало – 1 222 516 осіб;
  • летальних випадків – 28 303;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 360 066.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 439 випадків;
  • Вінницька область – 634 випадки;
  • Волинська область – 150 випадків;
  • Дніпропетровська область – 660 випадків;
  • Донецька область – 346 випадків;
  • Житомирська область – 923 випадки;
  • Закарпатська область – 311 випадків;
  • Запорізька область – 114 випадків;
  • Івано-Франківська область – 461 випадок;
  • Київська область – 552 випадки;
  • Кіровоградська область – 56 випадків;
  • Луганська область – 27 випадків;
  • Львівська область – 590 випадків;
  • Миколаївська область – 344 випадки;
  • Одеська область – 485 випадків;
  • Полтавська область – 105 випадків;
  • Рівненська область – 155 випадків;
  • Сумська область – 309 випадків;
  • Тернопільська область – 365 випадків;
  • Харківська область – 569 випадків;
  • Херсонська область – 71 випадок;
  • Хмельницька область – 533 випадки;
  • Черкаська область – 142 випадки;
  • Чернівецька область – 477 випадків;
  • Чернігівська область – 194 випадки.

3 596 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 13 березня. Від початку кампанії щеплено 51 137 осіб, із них отримали 1 дозу – 51 137 осіб.


Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 10 щеплень;
  • Волинська область – 120 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 80 щеплень;
  • Донецька область – 130 щеплень;
  • Житомирська область – 110 щеплень;
  • Закарпатська область – 210 щеплень;
  • Запорізька область – 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 214 щеплень;
  • Київська область – 260 щеплень;
  • Кіровоградська область – 90 щеплень;
  • Луганська область – 370 щеплень;
  • Львівська область – 80 щеплень;
  • Миколаївська область – 120 щеплень;
  • Одеська область – 130 щеплень;
  • Полтавська область – 82 щеплення;
  • Рівненська область – 110 щеплень;
  • Сумська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 210 щеплень;
  • Харківська область – 120 щеплень;
  • Херсонська область – 230 щеплень;
  • Хмельницька область – 270 щеплень;
  • Чернівецька область – 290 щеплень;
  • Чернігівська область – 170 щеплень;
  • Черкаська область – 110 щеплень.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 48 423 випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу нових випадків – 105.


Одужали 43 457 (+3) жителів області, продовжують лікування 3 932 людини, зокрема, 168 дітей. Усього зареєстровано 1 034 летальні випадки.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 18 568 (+33);
  • Кременчук – 6 140 (+24);
  • Горішні Плавні – 2 363;
  • Полтавський район – 2 122 (+1);
  • Миргород – 1 788 (+9);
  • Лубни – 1 546 (+12);
  • Лохвицький район – 1 459 (+4);
  • Зіньківський район – 1 088;
  • Карлівський район – 1 004;
  • Пирятинський район – 834 (+2);
  • Котелевський район – 811;
  • Новосанжарський район – 800 (+1);
  • Кременчуцький район – 743;
  • Глобинський район – 732;
  • Шишацький район – 672 (+5);
  • Диканський район – 658;
  • Миргородський район – 655 (+5);
  • Хорольський район – 637;
  • Гадяч – 628;
  • Кобеляцький район – 590 (+3);
  • Решетилівський район – 585;
  • Машівський район – 571;
  • Чутівський район – 531;
  • Семенівський район – 463;
  • Великобагачанський район – 452;
  • Гадяцький район – 409;
  • Козельщинський район – 371;
  • Лубенський район –365 (+4);
  • Оржицький район – 317;
  • Гребінківський район – 282;
  • Чорнухинський район – 239 (+2).

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 21,5%.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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