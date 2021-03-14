За добу коронавірус виявили у 9 012 українців, на Полтавщині – у 105

За добу у країні одужало 2 743 особи
9 012 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 14 березня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 216 осіб;
- виписано з лікарень – 4 273 особи;
- летальних випадків – 145;
- одужало – 2 743 особи;
- здійснено тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 460 756 осіб;
- одужало – 1 222 516 осіб;
- летальних випадків – 28 303;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 360 066.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 439 випадків;
- Вінницька область – 634 випадки;
- Волинська область – 150 випадків;
- Дніпропетровська область – 660 випадків;
- Донецька область – 346 випадків;
- Житомирська область – 923 випадки;
- Закарпатська область – 311 випадків;
- Запорізька область – 114 випадків;
- Івано-Франківська область – 461 випадок;
- Київська область – 552 випадки;
- Кіровоградська область – 56 випадків;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 590 випадків;
- Миколаївська область – 344 випадки;
- Одеська область – 485 випадків;
- Полтавська область – 105 випадків;
- Рівненська область – 155 випадків;
- Сумська область – 309 випадків;
- Тернопільська область – 365 випадків;
- Харківська область – 569 випадків;
- Херсонська область – 71 випадок;
- Хмельницька область – 533 випадки;
- Черкаська область – 142 випадки;
- Чернівецька область – 477 випадків;
- Чернігівська область – 194 випадки.
3 596 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 13 березня. Від початку кампанії щеплено 51 137 осіб, із них отримали 1 дозу – 51 137 осіб.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 10 щеплень;
- Волинська область – 120 щеплень;
- Дніпропетровська область – 80 щеплень;
- Донецька область – 130 щеплень;
- Житомирська область – 110 щеплень;
- Закарпатська область – 210 щеплень;
- Запорізька область – 10 щеплень;
- Івано-Франківська область – 214 щеплень;
- Київська область – 260 щеплень;
- Кіровоградська область – 90 щеплень;
- Луганська область – 370 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- Миколаївська область – 120 щеплень;
- Одеська область – 130 щеплень;
- Полтавська область – 82 щеплення;
- Рівненська область – 110 щеплень;
- Сумська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 210 щеплень;
- Харківська область – 120 щеплень;
- Херсонська область – 230 щеплень;
- Хмельницька область – 270 щеплень;
- Чернівецька область – 290 щеплень;
- Чернігівська область – 170 щеплень;
- Черкаська область – 110 щеплень.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 48 423 випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу нових випадків – 105.
Одужали 43 457 (+3) жителів області, продовжують лікування 3 932 людини, зокрема, 168 дітей. Усього зареєстровано 1 034 летальні випадки.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 18 568 (+33);
- Кременчук – 6 140 (+24);
- Горішні Плавні – 2 363;
- Полтавський район – 2 122 (+1);
- Миргород – 1 788 (+9);
- Лубни – 1 546 (+12);
- Лохвицький район – 1 459 (+4);
- Зіньківський район – 1 088;
- Карлівський район – 1 004;
- Пирятинський район – 834 (+2);
- Котелевський район – 811;
- Новосанжарський район – 800 (+1);
- Кременчуцький район – 743;
- Глобинський район – 732;
- Шишацький район – 672 (+5);
- Диканський район – 658;
- Миргородський район – 655 (+5);
- Хорольський район – 637;
- Гадяч – 628;
- Кобеляцький район – 590 (+3);
- Решетилівський район – 585;
- Машівський район – 571;
- Чутівський район – 531;
- Семенівський район – 463;
- Великобагачанський район – 452;
- Гадяцький район – 409;
- Козельщинський район – 371;
- Лубенський район –365 (+4);
- Оржицький район – 317;
- Гребінківський район – 282;
- Чорнухинський район – 239 (+2).
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 21,5%.