Кременчук, Політика

Наступна сесія Кременчуцької міськради – 25 травня

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 273

Але буде ще й позачергова, пов'язана з новим мостом

Наступна (чергова) сесія Кременчуцької міської ради відбудеться 25 травня. Про це оголосив міський голова Віталій Малецький, закриваючи сесію міськради 11 березня.


Проте він попередив: буде ще й позачергова сесія. Це пов’язано з будівництвом нового мосту у Кременчуці: міська рада має ухвалити рішення по землі.


На цій сесії міськради частину необхідних рішень ухвалили, виділивши генпідряднику об’єкта – турецькій компанії «Догуш» – дві ділянки під містечко для будівельників та ухваливши попереднє рішення з розробки технічної документації для ділянки під сам міст.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія міська рада Кременчуцька міськрада
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