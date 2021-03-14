Наближається Великий пост: що потрібно знати кременчужанам

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 399

Цього року Великий пост почнеться 15 березня і закінчиться 1 травня. Багато хто вважає, що для дотримання посту достатньо просто не їсти м’яса та продуктів тваринного походження, але це не зовсім так. «ТелеграфЪ» зібрав інформацію, яка стане в нагоді кожному, хто вирішив поститись у 2021 році.









Великий пост – це не тільки про їжу





Звісно, важливо дотримуватись певних правил у харчуванні, але не менше значення має й духовна складова. Святий Іоанн Дамаскі одного разу сказав: «Якби справа була лише в їжі, святими були б корови». Головна мета посту – духовне очищення. Слід уникати дурних помислів, злих слів, намагатись з розумінням ставитись до ближніх, не розпускати плітки, не говорити неправди.









Що можна їсти, а які продукти слід прибрати з раціону





Головна ідея посту – дотримання міри у всьому, включаючи їжу. Слід утриматись від вживання м’яса, молочних продуктів, яєць, а в певні дні від вареної їжі та олії. Також заборонено вживати алкоголь – тільки в суботу та неділю можна випити трошки вина. Не дозволяється курити. Найсуворіші дні посту – перші чотири та Страсний тиждень, а повністю заборонено вживати будь-яку їжу в перший та останній день посту. Звісно, якщо маєте протипоказання по здоров’ю, обмежень дотримуватись не варто, але й не зловживайте їжею: тістечка або торти в ці дні будуть недоречні.









Пост і сім’я





Якщо не всі члени родини дотримуються посту, не слід силоміць примушувати їх, готувати виключно пісні страви. Це так не працює. Дотримуватись посту чи ні – особистий вибір кожного. Ніхто в родині не повинен відчувати дискомфорту, варто підтримувати один одного.









Спорт, соціальні мережі, культурні заходи





Протягом Великого посту слід обмежити кількість розваг. Якщо ж перегляд телепрограми або соціальних мереж несе у собі користь, таке не може вважатись гріхом. Так, можна дивитись освітні програми, інформацію, що сприяє духовному розвитку, допомагає стати краще. Не слід уникати й спортивних змагань або спортзалу, адже здоровий дух зазвичай міститься у здоровому тілі.









Свята та дні народження





Деякі православні мають звичку поститися «напоказ». Це неправильно, адже є першим кроком до гріху гордині. В наші дні на будь-якому столі легко знайти пісну їжу, тож це не спричинить незручностей. Не відмовляйтесь відвідати вечірку з нагоди дня народження друга – пост не має стати приводом для образ і непорозумінь.









Подружнє життя





Під час посту православні зазвичай утримуються від подружньої близькості, але лише за взаємною згодою. Категорично заборонено силоміць відмовляти у близькості, це заборонено Священним писанням.









Пост і діти





Церква вважає, що посту можна дотримуватись вже з 7 років. Але важливо, щоб дитина розуміла, що саме означає Великий пост. Що це не тільки певна дієта, а й шлях до духовного очищення. Ні в якому разі не слід силоміць примушувати дітей або вимагати від них суворого дотримання усіх правил. Юний організм має свої потреби, які не можна ігнорувати.





Із закінченням посту наступає свято Світлої Пасхи, яке для багатьох перетворюється на свято живота. Пам’ятайте, що треба виходити з посту поступово, адже переїдання у перший же день не несе ніякої користі організму, а іноді навіть може спричинити проблеми зі здоров’ям. Не зводьте нанівець увесь шлях, що пройшли під час Великого посту, пам’ятайте про духовну складову свята.



