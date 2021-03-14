Солодке життя, біг і зоопарк: що кременчужанам почитати на вихідних

У цій книжці письменниця реалістично, відверто й украй співчутливо розповіла про справжню історію війни і величі людського духу. Вона розповідає про героїчне подружжя Жабінських, власників Варшавського зоопарку, які під час Другої світової війни переховували у зруйнованих вольєрах людей, які втікали чи то від облав, чи то з єврейського гетто, і таким чином врятували близько трьохсот життів. Це надзвичайно зворушлива історія про людей і тварин, про глибину зв’язків між людиною і природою.

Харукі Муракамі «Про що я говорю, коли говорю про біг» Ця збірка автобіографічних нарисів вважається найвідомішою в світі книгою про біг. Водночас це – розповідь про рух самого автора по життю. Адже подорожувати можна не тільки країнами, а й мовами, й заняттями. Письменник ніби відкриває читачеві свій розум і серце, впускаючи в потік свідомості та почуттів, які супроводжують його як у писанні, так і на дистанції. Нон-фікшн у виконанні Муракамі легкий, іронічний, детальний.