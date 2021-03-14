Кременчук, Спорт, Топ-новость

Кременчужанин Олександр Яровий встановив рекорд світу у штовханні ядра

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 241

Одразу двоє кременчужан піднялися на п'єдестал чемпіонату Європи

У французькому місті Нант завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями розвитку. Змагання тривали з 9 до 14 березня, участь у них взяли легкоатлети з 5 країн Європи. Україну представили 11 спортсменів, серед яких двоє кременчужан: Олександр Яровий, який тренується під керівництвом тренера Щипця, та Максим Коваль, який зараз представляє Черкащину. 


Одразу двоє кременчужан зійшли на п'єдестал - Максим Коваль завоював срібло. Чемпіоном Європи з новим світовим рекордом INAS 16 м 96 см для закритих приміщень став Олександр Яровий.


У доробку українців - 13 медалей, серед яких 7 золотих, 4 срібних і 2 бронзові, а також - один рекорд світу та один рекорд Європи.


1
Автор: Альона Душенко
Теги: Олександр Яровий Максим Коваль штовхання ядра
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх