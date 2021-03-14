Кременчужанин Олександр Яровий встановив рекорд світу у штовханні ядра

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 241

У французькому місті Нант завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями розвитку. Змагання тривали з 9 до 14 березня, участь у них взяли легкоатлети з 5 країн Європи. Україну представили 11 спортсменів, серед яких двоє кременчужан: Олександр Яровий, який тренується під керівництвом тренера Щипця, та Максим Коваль, який зараз представляє Черкащину.





Одразу двоє кременчужан зійшли на п'єдестал - Максим Коваль завоював срібло. Чемпіоном Європи з новим світовим рекордом INAS 16 м 96 см для закритих приміщень став Олександр Яровий.





У доробку українців - 13 медалей, серед яких 7 золотих, 4 срібних і 2 бронзові, а також - один рекорд світу та один рекорд Європи.



