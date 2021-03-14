13 березня COVID-19 діагностували у чотирьох кременчужан, один пацієнт помер

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 311

13 березня в місті зареєстрували чотири нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.



За даними мерії Кременчука, захворіли дві жінки віком 47 і 59 років, чоловік віком 67 років та трирічна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання два пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 57 пацієнтів. На жаль, один пацієнт помер.



Всього у нашому місті налічують 6121 випадок COVID-19, одужало 5657, померло 167.