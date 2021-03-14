Кременчук, Коронавірус / Карантин

13 березня COVID-19 діагностували у чотирьох кременчужан, один пацієнт помер

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 311

 

Серед інфікованих – трирічна дитина

13 березня в місті зареєстрували чотири нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.


За даними мерії Кременчука, захворіли дві жінки віком 47 і 59 років, чоловік віком 67 років та трирічна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання два пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікуються 57 пацієнтів. На жаль, один пацієнт помер.


Всього у нашому місті налічують 6121 випадок COVID-19, одужало 5657, померло 167.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх