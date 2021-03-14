Мерія Кременчука планує продати комунальні приміщення на 31 млн грн

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 447

На сесії міськради внесли зміни до показників бюджету міської громади на поточний рік, врахувавши цю суму

Кременчук планує отримати 30 млн грн від продажу комунальних приміщень. Про це стало відомо з проєкту рішення міськради про внесення змін до показників міського бюджету на 2021 рік та пояснювальної записки.

11 березня на сесії Кременчуцької міськради бюджет збільшили на суму 31 млн грн прогнозованих надходжень від продажу майна. Як зазначено у пояснювальній записці, визначено перелік із 72 об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, з яких 11 об’єктів шляхом викупу, 61 об’єкт шляхом продажу на аукціоні. Наразі це питання розглядалося в судах – і приватизація була зупинена. Однак наразі на приміщення не накладено арешт, і вони можуть бути продані з аукціону.

Управління міського майна виставляє приміщення на аукціон через систему Prozorro.Продажі.