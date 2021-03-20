Подвійний «улов»: в ніч на 19 березня двоє водіїв, позбавлених права водити, сіли за кермо

Вчора, 17:02 Переглядів: 733

Окрім цього, обидва чоловіка були під наркотиками

В ніч на 19 березня двоє водіїв, позбавлених права водити, сіли за кермо. Окрім цього, обидва були під наркотиками, як повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Під час перевірки за допомогою бази даних Національної поліції України, правоохоронці встановили, що чоловіки позбавлені права керування транспортом строком на 1 рік. Пройти огляд у медичному закладі на стан наркотичного сп’яніння горе-водії відмовились у присутності свідків.





Поліцейські склали на керманичів протоколи за ч. 2 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанови за ч. 4 ст. 126 (Особа, позбавлена права керування) КУпАП.





Наразі кожному з водіїв доведеться сплатити штраф за ч. 4 ст. 126 КУпАП у розмірі 20 400 грн. А якщо суд притягне їх до відповідальності з приводу керування авто у стані сп’яніння, сума штрафу сягатиме 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням автівки чи без такого (або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого).