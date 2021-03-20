У Кременчуці група молодих людей намагалася захопити приміщення колишнього магазину

Сьогодні, 16:38 Переглядів: 0

Сьогодні, 20 березня, близько 5-ї години до Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від мешканців багатоповерхівки нагірної частини міста, що група молодих людей намагається захопити приміщення колишнього магазину. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.





На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції, працівники Кременчуцької окружної прокуратури та бійці батальйону особливого призначення поліції Полтавщини.





- По прибуттю на місце події з’ясувалося, що група невідомих чоловіків, які проникли в приміщення, забарикадувалися із середини. Із ними певний час велися перемовини, однак правопорушники відмовилися виконувати законні вимоги правоохоронців. Тоді бійці батальйону особливого призначення деблокували вхід та зайшли до приміщення. Усередині поліцейські виявили 17 молодих чоловіків, яких доставили до Кременчуцького районного управління поліції для встановлення осіб та з’ясування мотивів захоплення приміщення. У подальшому з’ясувалось, що серед доставлених – чоловіки віком від 18-ти до 45-ти років, мешканці Кременчука та міста Києва, - зазначив начальник Кременчуцького райуправління поліції Іван Жук.





За даним фактом слідчим Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 162 (Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи) Кримінального кодексу України.





У рамках кримінального провадження вивчаються всі обставини події. Триває досудове розслідування.