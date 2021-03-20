У Кременчуці група молодих людей намагалася захопити приміщення колишнього магазину

Сьогодні, 20 березня, близько 5-ї години до Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від мешканців багатоповерхівки нагірної частини міста, що група молодих людей намагається захопити приміщення колишнього магазину. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції, працівники Кременчуцької окружної прокуратури та бійці батальйону особливого призначення поліції Полтавщини.
За даним фактом слідчим Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 162 (Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи) Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження вивчаються всі обставини події. Триває досудове розслідування.