На Полтавщині викрадали та збували скраплений газ із газопроводу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 160

На Полтавщині працівниками слідчого управління поліції області спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, затримана група осіб, які здійснили несанкціоноване втручання в діяльність газопроводу від головних споруд до складу готової продукції філії АТ "Укргазвидобування" з облаштуванням відводу та накопиченням скрапленого газу в підземних резервуарах неподалік одного із сіл Миргородського району.





Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «За попередньою версією слідства, спільники систематично викрадали з підземних резервуарів скраплений газ та збували його на заправках Полтавської області. Минулої ночі, з 18 на 19 березня, вищевказана група осіб була затримана на місці вчинення злочину, при здійсненні закачування скрапленого газу до резервуару попередньо облаштованому у транспортному засобі. Слід зазначити, що до групи входило четверо чоловіків. Усі вони мешканці Полтавської області».





Наразі трьох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України із залученням спецпідрозділу поліції «КОРД». Вирішується питання про повідомлення спільникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 292 (Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжних заходів. Під час санкціонованих судом обшуків слідчими вилучено ряд речових доказів, що вказують на причетність даних осіб до вчинення вищезазначених злочинів.



Наразі тривають слідчі дії. У разі доведення судом вини чоловікам загрожує до 8-ми років позбавлення волі.