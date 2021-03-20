Зі сковорідками помітили дітей та очільника патрульної поліції Кременчука

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 582

Очільник батальйону патрульної поліції Кременчука ініціював та взяв участь у майстер-класі по випіканню оладок. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.









- Кожна дитина потребує уваги. Задача кожного з нас, дати тепло і добро, там, де ми це можемо зробити (а ми можемо). Давай спробуємо зробити щире добро там, де дотягуєшся. Всі разом — ти, я, твій друг, мій друг. Ми здійснюємо помилку, думаючи, що хтось зробить це замість нас. Приклавши максимум зусиль на своєму місці, у нас вийде створити простір, в якому ми всі будемо хоча б небагато щасливішими. Будь добрішим. Роби що повинен. З тим що маєш. Там, де ти є, - зазначив керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко.







18 березня відбувся чудовий майстер-клас з випікання млинців. Олександр Борзенко і діти під керівництвом повара замішували тісто, різали фрукти, варили шоколад та випікали оладки.







Після майстер-класу, дружня команда пригощала присутніх теплим чаєм та смачними оладками.



