«Первый вопрос, который тебе задают на Диком Западе: в какую церковь ты ходишь?»

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 754

Уехать в США по вере – один из самых “мягких” способов переезда на американский берег. Кременчужанин о том, как иммигрируют в США по религиозным соображениям и чем американские церковные традиции отличаются от наших

Кременчужанин Сергей уже почти три года живёт в США. И делится своими впечатлениями и наблюдениями о жизни по-американски. Сегодня - о том, как переезжают на ПМЖ по религиозным соображениям.

В США довольно много эмигрантов, переехавших со своей исторической родины из-за религиозных притеснений. Благодаря так называемой поправке Лаутенберга в 90-х годах выходцы из СНГ приезжали в США целыми общинами.



«Первый вопрос, который тебе задают на Диком Западе: в какую церковь ты ходишь?»



«Поправка Лаутенберга» названа так по имени ее автора – сенатора-демократа из Нью-Джерси Фрэнка Лаутенберга. Он внес этот законопроект в 1989 году с тем, чтобы облегчить иммиграцию в США беженцев, подвергавшихся преследованиям на родине за их религиозные и политические взгляды или за их этническую принадлежность. Подписанная президентом Джорджем Бушем поправка не только обозначила целые группы населения, которые могут претендовать на статус беженцев, но и впервые в истории американского иммиграционного законодательства позволила этим людям добиваться такого статуса, находясь еще на своей родине. Согласно «поправке Лаутенберга» статус беженца можно получить, предоставив в американское посольство убедительные доказательства того, что соискатель опасается за свою жизнь или свободу из-за принадлежности к определенной социальной или религиозной группе.









– Эта программа была создана почти 30 лет назад, в 90-х, чтобы помочь гражданам СССР и Юго-Восточной Азии, подвергавшимся преследованиям на религиозной почве, – говорит Сергей. – Lautenberg program – для всех, кто проживает на территории бывшего Советского Союза. Под поправку попадают лица еврейской национальности, евангелисты, некоторые представители украинской православной и католической церквей, проживающие на территории бывшего СССР, в случае, если их жизнь подвергается опасности и они подвергаются дискриминации по национальному или религиозному признаку. Даже сейчас,чтобы уехать в США по этой поправке, люди рассказывают, что их притесняют из-за веры, бьют и так далее. Поправка касается только тех, кто имеет прямых родственников в США: муж, жена, родители, дети, родные братья и сестры, родные бабушки и дедушки, внуки и внучки. То есть двоюродные родственники, дяди и тети в это число не входят. В 90-е можно было уехать по этой программе вообще без проблем. И люди ехали целыми общинами. Поэтому есть районы, заселенные русскоговорящими.





Украинская православная церковь в США



"Приезжаешь в США – и у тебя уже есть все для жизни"





Переезд по религиозным соображениям дает возможность намного мягче адаптироваться в новой стране, чем при получении той же Грин-карты. Потому что с Грин-картой ты карабкаешься самостоятельно. А если ты "религиозный беженец", тебе помогает целое комьюнити. Есть общественная организация, которая ведет дело каждого такого переселенца.





– Из благотворительных взносов, которые платят прихожане, таким беженцам оплачивают перелет. Это своеобразный кредит, потому что со временем необходимо выплатить эту стоимость: 50 долларов ежемесячно в течение пяти лет. По приезду в США в аэропорту таких переселенцев встречают, находят жилье. Это огромный плюс, потому что снять апартаменты самостоятельно новичку сложно: у него нет рекомендаций, кредитного рейтинга. И чтобы тебе согласились сдать жилье в аренду, нужно оставить залог чуть ли не на полгода вперед.

Также выдают "food stamps": нечто вроде социальной карточки, на которой есть определенная сумма денег. Их можно тратить исключительно на продукты, причем разрешены не все группы товаров. Сумма зависит от количества человек в семье и их дохода. Большой семье могут выдать и $1 тыс. Также дают наличку, исходя из количества членов семьи: сумма зависит от дохода и количества членов семьи. Может ориентировочно варьироваться от 200 до 1500 долларов.





Но когда человек устраивается на работу, начинает получать более высокий доход, сумму помощи уменьшают. Есть случаи, когда наши устраиваются на работу неофициально, что противозаконно, и параллельно получают от церкви помощь для вновь прибывших.

В церквях есть фонды помощи новичкам: прихожане отдают ненужную мебель, посуду, вещи. И когда приезжаешь по этой программе, у тебя уже считай есть все для жизни.





Также таким беженцам в течение двух лет положена бесплатная медицинская страховка. За это время люди стараются пройти все обследования, вылечить зубы, потому что медицина здесь дорогая.





Кроме того, вновь прибывшим предоставляют бесплатные курсы английского языка. По воскресеньям, на праздники в церквях бесплатно кормят, и довольно неплохо.





Так выглядит Русская православная церковь

“Если ты ходишь в церковь, у тебя намного больше возможностей в США”



В США почти все являются приверженцами той или иной церкви. И образуют своеобразные комьюнити.





– Первый вопрос, который задают на Диком Западе США: в какую церковь ты ходишь?! Это спрашивают везде, но в особенности на работе. Церковь в США чем-то напоминает объединение местных жителей по религиозной тематике. Если ты ходишь в церковь, у тебя намного больше возможностей в этой стране. Большинство выходцев из СНГ переехало сюда 30 лет назад, многие имеют свой бизнес, связи. Среди них ты можешь найти друзей, работу, подыскать невесту/жениха своим детям. Так вновь прибывшие обзаводятся связями. Можно даже найти работу при церкви: например, человек работал видеооператором, ему предложат снимать службы. А если ты не ходишь в церковь, будет намного сложнее после переезда.





Члены общин платят так называемую церковную десятину – часть денег со своего дохода. Средства идут на содержание церкви, аренду помещения, строительство, миссионерство. Многие бизнесмены поддерживают церкви финансово, потому что все они сюда приехали по поправке Лаутенберга.





– Часто деньги перечисляют на конкретные дела. Например, человек за счет своих взносов оплачивает аренду трехкомнатной квартиры миссионерам в Киеве. Или поддерживает детский дом, миссионеров, отправившихся в Африку, Латинскую Америку.







"Парковка перед церковью напоминает автосалон"





– У церквей с большим приходом огромные помещения, сравнимые с нашим ДК "Нефтехимик". Некоторые залы вмещают по 2 тысячи человек. Иногда церковь в США может внешне напоминать огромный супермаркет по типу бывшего "Простора". И возле такой церкви обязательно должна быть огромная парковка. Потому что все приезжают на авто. Во время службы парковка напоминает автосалон: может съехаться 1500 автомобилей. Часто семьи многодетные: по 10 детей. И на службу приезжают огромными 7-местными автомобилями, микроавтобусами.





Есть крупные церкви, которые посещают по 4 тысячи человек, и в них ходят как наши, так и американцы. В этом случае службу ведут одновременно два пастора: один на английском, другой на русском. Кстати, после 10 лет работы в церкви пастор имеет право на получение государственной пенсии, а она достаточно хорошая.





Возле больших церквей в день службы собирается по 1500 авто





Во время карантина посещение церкви было запрещено. Поэтому все сидели дома и смотрели онлайн трансляцию, проводимую пастором. Когда вновь разрешили посещение церквей, собирались на службу как в театр.



– Поход на воскресную службу – это важное событие, нечто вроде выхода в свет: надевают все самое лучшее, самое нарядное. Когда после карантина возобновили службы, люди шили платья под это событие. Конечно, одеваются в рамках церковных приличий: “пятидесятникам”, например, нельзя краситься, красить волосы, и они носят юбки ниже колена.





В крупных церквях во время службы все происходящее на сцене транслируется на большой экран (их может быть несколько).





– Ведётся онлайн-трансляция, причем задействована достаточно серьёзная аппаратура, не хуже чем у нас на "Визите". Как-то довелось побывать на онлайн похоронах: велась трансляция для родственников из России. Их снимали и транслировали с помощью пяти камер. На сцену вышло 56 ее внуков, которые пели, все было очень красиво организовано. Сами службы проходят более неформально: современная музыка, песни, атмосфера.









В церквях собираются по интересам: есть различные кружки. Например, фото/видео съёмка, музыка и прочее:





– Например, вместе шьют или вяжут в церкви или на дому. Есть так называемая "молодежка", где собирается молодежь и обсуждает разные темы, связанные с религией. Или выбираются вместе на природу, обсуждают книги.





Также при церквях часто есть школы, где учат разные предметы на русском, украинском, английском. Многие церкви имеют свои хлебопекарни и даже колбасные цеха.



"Иногда складывается впечатление, что тут вся Ровенская область"





Сергей живет в штате Орегон, в Портленде. Говорит, что русскоязычных очень много. А в соседнем городке Сакраменто каждый третий полисмен – русскоговорящий.





– В Портленде и Сиэтле живет очень много людей из Ровно. Когда идешь вечером по набережной, складывается впечатление, что тут собралась вся Ровенская область: повсюду ровенский говор. Можно встретить разных людей, от бывших директоров фабрик и заводов до шахтёров.





В основном все ходят в церковь. Даже в самом небольшом городке будет минимум две-три церкви. Но ортодоксальные православные – в меньшинстве.





– В нашем регионе православных церквей в том виде, в котором мы привыкли, практически нет. Например, в Сиэтле есть небольшой собор русской православной церкви: он совсем маленький. Украинская православная церковь арендует часть помещения у британцев. Есть небольшая греко-католическая церковь, куда в основном ходят львовяне. Везде собирают десятину, иначе церкви не смогут существовать: за аренду нужно платить. Есть надомные церкви, которые больше напоминают кружки.





Что касается расходов, то у баптистов и пятидесятников они в десятки раз больше, чем у ортодоксальных церквей. В Портленде и окрестностях христианских церквей около пятнадцати. И в каждой в среднем от 500 до 2000 прихожан. В регионе Сиэтла общин больше: около двадцати церквей. Есть такие, куда ходят порядка 4 тысяч человек. Там есть даже деление по областям: Винницкая, Киевская, Молдавская, Брянская. Это если говорить о церквях, куда ходят наши. Американцы часто ходят в лютеранские, пресвитерианские церкви А вот католических практически нет.





За 2019 год в США въехал 4451 украинский беженец. В 2013 г. число украинских беженцев составляло всего 227 человек, в 2016-м – 2 543 человека. За 10 месяцев текущего фискального года - около 4 000 беженцев из Украины.