9 нагород завоювали кременчужани на чемпіонаті Кіровоградщини з грепплінгу

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 140

У Кропивницькому 9 жовтня відбувся фестиваль боротьби і відкритий чемпіонат Кіровоградської області з грепплінгу. Участь у змаганнях взяли 256 спортсменів. Честь Кременчука захищали вихованці КДЮСШ № 1 та СК "STORM" під керівництвом тренерів Андрія Зубенка та Богдана Копкіна.

Результати змагань: