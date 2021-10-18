9 нагород завоювали кременчужани на чемпіонаті Кіровоградщини з грепплінгу
Сьогодні, 17:09
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Спортсменів до змагань підготували тренери Богдан Кобкін та Андрій Зубенко
У Кропивницькому 9 жовтня відбувся фестиваль боротьби і відкритий чемпіонат Кіровоградської області з грепплінгу. Участь у змаганнях взяли 256 спортсменів. Честь Кременчука захищали вихованці КДЮСШ № 1 та СК "STORM" під керівництвом тренерів Андрія Зубенка та Богдана Копкіна.
Результати змагань:
- І місце завоювали: Володимир Галак (77кг), Юрій Маскін (76 кг), Владислав Коптяєв (54 кг), Давид Мелікідзе (53 кг)
- ІІ місце посіли: Ілля Липов(69 кг), Тимур Панчак(22 кг)
- ІІІ місце здобули: Дмитро Гавриленко(63 кг), Ілля Пугач (69 кг), Артем Плескун(50 кг)
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