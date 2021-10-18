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Кременчук

Де в Кременчуці відключать світло 19 жовтня: адреси

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 129

 

Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 19 жовтня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 6.00 до 8.00 відключать електроенергію за адресами:

  • просп. Полтавський, 87-159;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Некрасова;
  • вул. Размислова;
  • вул. Аерофлотська;
  • вул. Некрасова.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Княгині Ольги, 10-28;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Некрасова;
  • вул. Размислова;
  • Колегіум № 25, вул. Гвардійська,16;
  • Дитячий садок № 33, вул. Гвардійська, 14;
  • вул. Вадима Пугачова, 23, 25, 27, 29,3 3/27;
  • вул. Гвардійська, 12, 14а, 18, 20, 22, 24/31, 25;
  • вул. Зинаїди Тулуб;
  • вул. Паркова;
  • вул. Ново-Межева, 3-6;
  • вул. Кавалерійська;
  • вул. Остапа Вишні;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Сергія Єфремова;
  • вул. Гайдамацька;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Олександрійська;
  • вул. Лугова;
  • вул. Гійома Боплана;
  • вул. Каховська;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Перемоги, 12-64;
  • вул. Гоголя, 7-21;
  • вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;
  • вул. Софіївська, 2/50, 4;
  • вул. Троїцька, 5-18;
  • вул. Богдана Хмельницького, 4-10;
  • вул. 1905 року, 16/64;
  • вул. Переяслівська, 83-116;
  • вул. Сумська, 70-101;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Піщана;
  • вул. Кріворудна;
  • вул. Суворова;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Парізької Комуни;
  • вул. Черняховського;
  • вул. Чубинського;
  • вул. Приходька;
  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Кронштадська;
  • вул. Деповська;
  • вул. Військова;
  • вул. Ново-Іванівська;
  • вул. Басейна;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Ново-Іванівський;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Силікатний;
  • пров. Редутний;
  • пров. Березневий;
  • пров. Суворова;
  • пров. Південний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Піщаний;
  • пров. Коцюбинського, 6-20;
  • пров. Лісний;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. Зв’язковий;
  • пров. Транспортний;
  • пров. Шкільний;
  • пров. Фруктовий, 24-32;
  • пров. Парковий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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