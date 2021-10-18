Де в Кременчуці відключать світло 19 жовтня: адреси

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 129

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 19 жовтня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 6.00 до 8.00 відключать електроенергію за адресами:

просп. Полтавський, 87-159;

вул. Марка Вовчка;

вул. Некрасова;

вул. Размислова;

вул. Аерофлотська;

вул. Некрасова.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: