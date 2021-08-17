У туалеті Автозаводського суду знайшли «прослушку»

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 1 148 Коментарів: 2

Голова Автозаводського районного суду Кременчука Ліна Обревко звернулася до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури через незвичний інцидент – працівники суду знайшли в туалеті пристрій для прослуховування. Про це повідомляють у виданні «Судово-юридична газета».

Пристрій виявили 12 серпня приблизно о 9.45. Головний спеціаліст суду з інформаційних технологій побачив у туалеті суду прикріплений до стелі предмет, зовні схожий на пожежний датчик. Відомо, що в приміщенні такі датчики не встановлювалися.

Уже о 13.30 цей же працівник суду побачив, що «датчик» валяється на підлозі зі слідами двосторонньої клейкої стрічки. Керівництво суду вирішило, що це міг бути і звуко- і відеозаписувальний пристрій, який незаконно встановили в суді. Тому на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Вивчення записів з камер відеоспостереження дало результат – правоохоронці побачили, що 12 серпня о 8.45 в будівлю суду зайшов громадянин, який без проблем зареєструвався на посту Служби судової охорони. Його сумку перевіряти не стали.

Приблизно о 15.15 чоловік прийшов до суду втретє, але його не пустили працівники Служби судової охорони. Він сказав, що хоче потрапити в канцелярію, але почув у відповідь, що до нього спустяться та особисто вручать документи в руки. Після цих слів візитер вийшов із будівлі.

Цікаво, що в журналі відвідувачів ідеться про те, що громадянин при вході показував посвідчення поліцейського. Із Єдиного реєстру декларацій відомо, що він – оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області.