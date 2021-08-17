Вкрала велосипед і «‎балувалася»‎ наркотиками: 53-річній підозрюваній світить до 6 років

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Мешканка смт. Чутово обікрала сусідку, але від правоохоронців сховатися не змогла

До сектору поліцейської діяльності №2 у смт. Чутово звернулася 52-річна місцева мешканка, яка повідомила, що з території її господарства викрали велосипед. Про таке 16 серпня сповістив відділ комунікації поліції Полтавської області на офіційному веб-сайті.

Під час проведення санкціонованого обшуку під процесуальним керівництвом прокуратури поліцейські знайшли у 53-річної підозрюваної не тільки зазначений велосипед, а й суху подрібнену речовину рослинного походження - канабіс та рослинні коноплі.

Жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 ККУ (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище), ч. 1 ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 2 ст. 310 ККУ (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею). Провадження направили до суду.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до шести років.