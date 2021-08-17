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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Не лише КВБЗ, але й імпорт: міністр інфраструктури висловився за конкурентні закупівлі вагонів

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 964 Коментарів: 3

Міністр інфраструктури Кубраков солідарний з новим очільником УЗ Камишиним – планують купувати не лише українські, але й імпортні вагони

«Укрзалізниця» в подальшому планує закуповувати імпортні вагони, щоб посилити конкуренцію і допомогти Крюківському вагонобудівному заводу підтягнутися до європейського рівня. Такою є позиція нового очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишина. Ця заява стала дисонансом на фоні попереднього курсу на підтримку вітчизняного виробника (згадаймо відповідний законопроєкт про локалізацію). І особливо – на фоні закупівлі 100 вагонів у КВБЗ без конкуренції – за переговорною процедурою.

Тож ТЪ запитав, що думає з цього приводу міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час його візиту до Кременчука 14 серпня. Цього дня пан Кубраков (нова людина в уряді) якраз відвідав КВБЗ разом з т.в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександром Камишиним.

 

- Нещодавно новий очільник «Укрзалізниці» заявив, що купуватимуть імпортні вагони, і це посилить конкуренцію і дасть розвиток вагонному заводу. Ви поділяєте його точку зору?

- Я, звичайно, поділяю його точку зору, тому що не може одне підприємство робити все. Є нормальна конкуренція – є Hundai, а є наш «Тарпан», і це нормально, коли є два потяги, коли можна порівнювати, які вони в експлуатації, через 10 років. Я повністю підтримую, - відповів Кубраков.

1
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: kvsz.com
Теги: КВБЗ вагон Кубраков
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Коментарі: 3

614
shtai:
Сьогодні, 09:43

О це вже більше схоже на правду. 

 

P.S. Розвиток вагонному заводу не дасть конкуреція з іноземцями. Спочатку потрібно модернізувати підприємство де досі використовуються преси 30-х років.


3 0
515
1
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:32

Цитата: shtai

О це вже більше схоже на правду. 

 

P.S. Розвиток вагонному заводу не дасть конкуреція з іноземцями. Спочатку потрібно модернізувати підприємство де досі використовуються преси 30-х років.

Так може Приходько ще в 90-х варто було над цим задуматись?


0 0
3 407
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:58

Цитата: s2e7r8g
в 90-х варто було над цим задуматись?
а смысл? оно и так капало на карман. Так же как и Краз...


1 0

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