Не лише КВБЗ, але й імпорт: міністр інфраструктури висловився за конкурентні закупівлі вагонів

Міністр інфраструктури Кубраков солідарний з новим очільником УЗ Камишиним – планують купувати не лише українські, але й імпортні вагони
«Укрзалізниця» в подальшому планує закуповувати імпортні вагони, щоб посилити конкуренцію і допомогти Крюківському вагонобудівному заводу підтягнутися до європейського рівня. Такою є позиція нового очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишина. Ця заява стала дисонансом на фоні попереднього курсу на підтримку вітчизняного виробника (згадаймо відповідний законопроєкт про локалізацію). І особливо – на фоні закупівлі 100 вагонів у КВБЗ без конкуренції – за переговорною процедурою.
Тож ТЪ запитав, що думає з цього приводу міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час його візиту до Кременчука 14 серпня. Цього дня пан Кубраков (нова людина в уряді) якраз відвідав КВБЗ разом з т.в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександром Камишиним.
- Нещодавно новий очільник «Укрзалізниці» заявив, що купуватимуть імпортні вагони, і це посилить конкуренцію і дасть розвиток вагонному заводу. Ви поділяєте його точку зору?
- Я, звичайно, поділяю його точку зору, тому що не може одне підприємство робити все. Є нормальна конкуренція – є Hundai, а є наш «Тарпан», і це нормально, коли є два потяги, коли можна порівнювати, які вони в експлуатації, через 10 років. Я повністю підтримую, - відповів Кубраков.