Не лише КВБЗ, але й імпорт: міністр інфраструктури висловився за конкурентні закупівлі вагонів

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 964 Коментарів: 3

«Укрзалізниця» в подальшому планує закуповувати імпортні вагони, щоб посилити конкуренцію і допомогти Крюківському вагонобудівному заводу підтягнутися до європейського рівня. Такою є позиція нового очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишина. Ця заява стала дисонансом на фоні попереднього курсу на підтримку вітчизняного виробника (згадаймо відповідний законопроєкт про локалізацію). І особливо – на фоні закупівлі 100 вагонів у КВБЗ без конкуренції – за переговорною процедурою.

Тож ТЪ запитав, що думає з цього приводу міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час його візиту до Кременчука 14 серпня. Цього дня пан Кубраков (нова людина в уряді) якраз відвідав КВБЗ разом з т.в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександром Камишиним.