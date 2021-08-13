Новий глава УЗ планує закуповувати імпортні вагони, щоб допомогти КВБЗ

Минулого тижня Крюківський вагонобудівний почав збирати для УЗ перші п'ять з майбутньої партії в 100 вагонів
«Укрзалізниця» в подальшому планує закуповувати імпортні вагони, щоб посилити конкуренцію і допомогти Крюківському вагонобудівному заводу підтягнутися до європейського рівня.
Таку заяву зробив призначений вчора в.о. голови правління «Укрзалізниці» Олександр Камішин в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
Він додав, що на сьогодні завданням для «Укрзалізниці» є «доїхати на «Інтерсіті» до тих обласних центрів, які ще не покриті швидкісним залізничним сполученням, оновити спальні вагони і закупити нові вагони».