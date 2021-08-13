Новий глава УЗ планує закуповувати імпортні вагони, щоб допомогти КВБЗ

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 973 Коментарів: 3

«Укрзалізниця» в подальшому планує закуповувати імпортні вагони, щоб посилити конкуренцію і допомогти Крюківському вагонобудівному заводу підтягнутися до європейського рівня.

Таку заяву зробив призначений вчора в.о. голови правління «Укрзалізниці» Олександр Камішин в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» .

- Таким чином, «Укрзалізниця» отримає якісніші вагони за найкращою ціною, а КВБЗ - істотно поліпшить асортимент і розширить ринок збуту власної продукції, - зазначив менеджер.

Він додав, що на сьогодні завданням для «Укрзалізниці» є «доїхати на «Інтерсіті» до тих обласних центрів, які ще не покриті швидкісним залізничним сполученням, оновити спальні вагони і закупити нові вагони».

- У далекосяжних планах у нас з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим є ідея запустити в Україні капсульні вагони. Це і абсолютно інший досвід для пасажирів, і розуміння, куди потрібно прагнути УЗ як компанії. Але поки хіба що в дуже далеких планах, - уточнив Олександр Камішин.