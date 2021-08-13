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Новий глава УЗ планує закуповувати імпортні вагони, щоб допомогти КВБЗ

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 973 Коментарів: 3

Минулого тижня Крюківський вагонобудівний почав збирати для УЗ перші п'ять з майбутньої партії в 100 вагонів

«Укрзалізниця» в подальшому планує закуповувати імпортні вагони, щоб посилити конкуренцію і допомогти Крюківському вагонобудівному заводу підтягнутися до європейського рівня.

Таку заяву зробив призначений вчора в.о. голови правління «Укрзалізниці» Олександр Камішин в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

- Таким чином, «Укрзалізниця» отримає якісніші вагони за найкращою ціною, а КВБЗ - істотно поліпшить асортимент і розширить ринок збуту власної продукції, - зазначив менеджер.

Він додав, що на сьогодні завданням для «Укрзалізниці» є «доїхати на «Інтерсіті» до тих обласних центрів, які ще не покриті швидкісним залізничним сполученням, оновити спальні вагони і закупити нові вагони».

- У далекосяжних планах у нас з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим є ідея запустити в Україні капсульні вагони. Це і абсолютно інший досвід для пасажирів, і розуміння, куди потрібно прагнути УЗ як компанії. Але поки хіба що в дуже далеких планах, - уточнив Олександр Камішин.
3
Автор: Руслана Горгола
Теги: КВБЗ вагони Укрзалізниця
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Коментарі: 3

3 401
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:08

то есть покупая импортные вагоны они помогут нашему вагонному заводу? это как? тем что заказов у нашего завода не будет? пути зебилов неисповедимы...


29 3
102
ksenaksenia:
Сьогодні, 14:47

Цитата: zzzzzz

то есть покупая импортные вагоны они помогут нашему вагонному заводу? это как? тем что заказов у нашего завода не будет? пути зебилов неисповедимы...

 

 

 

Они всех считают за дибилов, неужели есть люди, которые этому верят?


8 0
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VladimirS:
Сьогодні, 15:56

Вот, оказывается, в чем причина, почему украинские предприятия покупают белорусские МАЗы!!!

Для того, чтобы ПрАТ "КрАЗ" - ВНИМАНИЕ! ..."істотно поліпшив асортимент і розширив ринок збуту власної продукції"...
Ахахахаха! Ну, прям, "Квартал 95" рулит!!!

 


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