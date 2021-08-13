На Кременчуччині горить трава

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Вчора, 12 серпня, у Кременчуцькому районі рятувальники продовжують гасити пожежі на відкритій території. Поблизу с. Крива Руда, Семенівської селищної територіальної громади гасили сухий очерет. Внаслідок пожежі згоріло 3 га сухостою.

Також ввечері горіло 3 га сухостою за межами с. Омельниче Козельщинської селищної ради. А вже близько 20 години рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу 1 га сухої трави за межами с. Хорішки Козельщинської селищної ради.

Зауважимо, що за інформацією УкрГідрометцентру, 13-14 серпня у Полтавській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.