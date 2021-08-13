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Надзвичайні новини

Біля Крюківського мосту ДТП за участі фури та автомобіля

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 1 276

 

До уваги водіїв, у центрі ускладнення руху

Сьогодні, 13 серпня, близько обіду, на перехресті вулиць Першотравневої та Небесної сотні сталося ДТП. Зіштовхнулися автомобіль Ауді та вантажівка ДАФ.

Ускладнений рух в сторону Крюківського мосту. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: h_kremenchug Джерело відео: Безпечне місто
Теги: ДТП
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