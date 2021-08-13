37,5 млн грн - став відомим розмір «дірки» у міському бюджеті Кременчука

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 604 Коментарів: 2

Мінус 37,5 мільйонів - таким є невиконання бюджету за результатами першого півріччя цього року. Звіт про виконання бюджету мають затвердити депутати на сесії, що відбудеться 18 серпня. Разом із тим, як доповіла Тетяна Тетьоркіна, керівниця бюджетного відділу міського фінансового управління, виконання бюджету порівняно з минулим роком є кращим. Так, у 2020 році за же період (перше півріччя) бюджет не виконувався на 147 мільйонів.

- Це не тому, що ми гарно виконуємо бюджет, ми його краще спланували. У 2020 році заклали більші відсотки зростання і знали, що цифри не дуже реальні, - прокоментував голова бюджетної депутатської комісії Олександр Плескун.

Тетяна Тетьоркіна зауважила, що, за інформацією управління економіки виконкому, покращилася робота на підприємствах — і відповідно, краще сплачуються податки. Проте є такі підприємства, де ситуація не поліпшилася: ПАТ «АвтоКрАЗ», торговий дім «АвтоКрАЗ»; комунальні підприємства - лікарня відновного лікування та аптека №90.

Головне джерело доходів бюджету (65%) — податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) — гроші, які кожен працівник сплачує зі своєї зарплати. ПДФО за перше півріччя недовиконане на 15 мільйонів гривень.

Через невиконання міського бюджету виникають проблеми з виплатою зарплати та оплатою енергоносіїв.