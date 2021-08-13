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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

37,5 млн грн - став відомим розмір «дірки» у міському бюджеті Кременчука

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 604 Коментарів: 2

 

Звіт про виконання бюджету за перше півріччя затвердять на черговій сесії міськради

Мінус 37,5 мільйонів - таким є невиконання бюджету за результатами першого півріччя цього року. Звіт про виконання бюджету мають затвердити депутати на сесії, що відбудеться 18 серпня. Разом із тим, як доповіла Тетяна Тетьоркіна, керівниця бюджетного відділу міського фінансового управління, виконання бюджету порівняно з минулим роком є кращим. Так, у 2020 році за же період (перше півріччя) бюджет не виконувався на 147 мільйонів.

- Це не тому, що ми гарно виконуємо бюджет, ми його краще спланували. У 2020 році заклали більші відсотки зростання і знали, що цифри не дуже реальні, - прокоментував голова бюджетної депутатської комісії Олександр Плескун.

Тетяна Тетьоркіна зауважила, що, за інформацією управління економіки виконкому, покращилася робота на підприємствах — і відповідно, краще сплачуються податки. Проте є такі підприємства, де ситуація не поліпшилася: ПАТ «АвтоКрАЗ», торговий дім «АвтоКрАЗ»; комунальні підприємства - лікарня відновного лікування та аптека №90.

Головне джерело доходів бюджету (65%) — податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) — гроші, які кожен працівник сплачує зі своєї зарплати. ПДФО за перше півріччя недовиконане на 15 мільйонів гривень.

Через невиконання міського бюджету виникають проблеми з виплатою зарплати та оплатою енергоносіїв.

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет гроші дірка в бюджеті
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Коментарі: 2

375
JJAbrams:
Сьогодні, 12:34

Ну главное что бы на газетку Витальке хватило, а дальше хоть чума


5 0
121
DarkFolko:
Сьогодні, 13:41

Головне джерело доходів бюджету (65%) — податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) — гроші, які кожен працівник сплачує зі своєї зарплати. ПДФО за перше півріччя недовиконане на 15 мільйонів гривень.

Какие плохие граждане, получают слишком маленькие зарплаты и платят так мало налогов, как они посмели....


5 0

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