Хто з кременчужан вирушив на Паралімпійські ігри в Токіо

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12 серпня паралімпійську збірну України урочисто провели у Токіо на Паралімпійські ігри – 2020. У паралімпійській збірній будуть представлені всі області нашої держави, а також Автономної республіки Крим.

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич зазначив, що 26% національної паралімпійської збірної України – це спортсмени, які брали участь у спартакіадах серед дітей з інвалідністю «Повір у себе», а 57% плавців-паралімпійців, які змагатимуться в Токіо, вийшли з дитячо-юнацького спорту в системі профільного міністерства.

Праворуч від Президента Володимира Зеленського Роман Данилюк

Під час церемонії проводів чемпіон Олімпійських ігор у Токіо Жан Беленюк передав Державний прапор України прапороносцям національної паралімпійської збірної – багаторазовим чемпіонам з плавання Єлизаветі Мерешко та Віктору Смирнову.

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть у Токіо 24 серпня – 6 вересня. Відкриються ігри 24 серпня, у день 30-річчя Незалежності України. У Паралімпіаді братимуть участь 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. У Токіо розіграють 540 комплектів нагород серед представників 168 країн. Девіз національної паралімпійської збірної команди України «Ваша підтримка – наша перемога!».

До складу збірної України увійшли 16 спортсменів з Полтавської області:

Гандбол: Віталій Гапоненко, Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко

Легка атлетика: Олександр Яровий

Плавання: Є вген Богодайко, Юрій Божинський, Олексій Вірченко, Дмитро Виноградець, Ярослав Денисенко, Анастасія Завалій, Денис Остапченко

вген Богодайко, Юрій Божинський, Олексій Вірченко, Дмитро Виноградець, Ярослав Денисенко, Анастасія Завалій, Денис Остапченко Настільний теніс: Іван Май

Олександр Яровий - єдиний кременчужанин, який представляє Кременчук

Хто зі спортсменів XVІ літніх Паралімпійських ігор має відношення до Кременчука

Олександр Яровий - змагатиметься у штовханні ядра. Майстер спорту Олександр Яровий єдиний кременчужанин, який представлятиме Кременчук. Дебютант Паралімпійських ігор.

Єгор Дементьєв змагатиметься за медалі у велосипедному спорті. Наразі Заслужений майстер спорту України представляє Донецьку область.

Роман Данилюк - Заслужений майстер спорту України навчався свого часу у Кременчуцькому національному Університеті. Зараз представляє Черкаську область у штовханні ядра.

Наталія Кобзар - легкоатлетка народилася у Кременчуці. Заслужений майстер спорту зараз представляє Дніпропетровську область. Дебютантка Паралімпійських ігор.

Максим Коваль - легкоатлет народився у Кременчуці. Заслужений майстер спорту пліч-о-пліч з іншим кременчужанином Олександром Яровим змагаються за золоті нагороди українських та міжнародних арен. Дебютант Паралімпійських ігор.

Сергій Ємельянов - Заслужений майстер спорту України народився у Кременчуці. Спортсмен змагатиметься у параканое. До речі, Сергій став першим чемпіоном паралімпійських ігор з цього виду спорту. Наразі спортсмен представляє Волинську область.