У Миргородському районі 84-річний дідусь подолав 25 кілометрів, аби придбати ліки

Сьогодні, 07:16 Переглядів: 1 279

До аптеки у смт Шишаки старенький дістався велосипедом, але сил на зворотню дорогу вже не було. Допомогла поліція і «соціальне таксі»

Днями до чергової частини сектору поліцейської діяльності у смт Шишаки по допомогу звернувся 84-річний дідусь, інформує Миргородський райвідділ поліції. Старенький приїхав з села Римиги, що знаходиться за 25 кілометрів, на велосипеді, аби придбати ліки у місцевій аптеці. Але відчув, що не має сил на зворотній шлях.

Аби не тільки допомогти пенсіонеру дістатися домівки, а й перевезти його транспорт, поліцейські звернулися до Центру надання соціальних послуг Шишацької сільради. Соціальні працівники пішли назустріч - і старенький вирушив до рідного села на «соціальному таксі».

Послугами «соціального таксі» при 29 територіальних центрах соціального обслуговування Полтавщини можуть скористатися:

одинокі непрацездатні громадяни;

пенсіонери;

інваліди, які втратили рухову активність та відносяться до маломобільних груп населення.

Зокрема, автомобіль стане в нагоді, якщо необхідно придбати ліки, пройти медичне обстеження або вирішити соціальні питання.