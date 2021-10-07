В Україні в десятки разів зросли штрафи за незаконний вилов риби

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 332 Коментарів: 1

Востаннє такси переглядали майже 10 років тому, і вони не відповідали економічній ситуації в країні

Ініціативу Держрибагентства щодо збільшення розмірів штрафів за незаконний вилов риби 6 жовтня підтримав Уряд, повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України на своїй Facebook-сторінці.

Кабінет Міністрів затвердив постанову, якою внесено зміни до постанови від 21 листопада 2011 року №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів».

Такси востаннє переглядали майже 10 років тому, і вони не відповідали економічній ситуації в країні і не спонукали порушників до припинення незаконної діяльності. Крім того, останнім часом суттєво змінилися економічні та природні умови, зокрема погіршився загальний стан вітчизняної іхтіофауни.

Саме тому осучаснення такс відшкодування шкоди, заподіяної водним біоресурсам, є одним з важливих елементів забезпечення раціонального природокористування та сталого розвитку рибного господарства.

Так, нова постанова збільшує розмір такс за незаконний вилов одного екземпляру:

- Мізерні такси відшкодування шкоди, заподіяної водним біоресурсам, є однією з причин того, чому рибалки систематично порушують законодавство. Тепер такси збільшилися у десятки разів, сплативши їх раз-другий бажання порушувати більше не виникатиме, - зазначив тимчасово виконуючий обов'язки Голови Держрибагентства Андрій Забуга.