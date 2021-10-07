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Кременчук, Спорт

Кременчужани взяли участь в обласних змаганнях з автомобільного спорту

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 194

 

Вітаємо наших юних спортсменів

5 жовтня команда картингістів Кременчуцького міського центру позашкільної освіти (керівник Веретельник Вячеслав) у складі: Дрога Анатолій, Дрога Іван, Кузнєцов Артем, Ємельянова Дар'я, Гордієнко Олег та Калагайда Тимофій, взяла участь в обласних змаганнях з автомобільного спорту.
Вітаємо Гордієнка Олега, який зайняв ІІ місце у класі «Піонер Б» та Дрогу Анатолія, який виборов ІІ місце у номінації «Популярний».
Картинг - це вид спорту, який вимагає великої зосередженості та майстерності, дарує яскраві емоції та смак адреналіну. Пишаємося здобутками юних картингістів, бажаємо нових перемог.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: картинг
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