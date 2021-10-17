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Кременчук, Культура, Афіша

18 жовтня відкривається виставка репродукцій картин відомого художника Мане Каца

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 303

 

Митець народився в Кременчуці

18 жовтня о 15.00 в малій залі Кременчуцької міської художньої галереї відкриється виставка репродукцій картин із колекції музею м. Хайфа (Ізраїль) геніального кременчужанина, українського, французького та ізраїльського художника Мане Каца. Як повідомила директорка галереї Оксана Бойко, виставка працюватиме в рамках Міжнародного проєкту «Відродження імен славетних кременчужан».

Мане Кац – видатний живописець, скульптор, педагог і колекціонер, який народився у Кременчуці і прославив наше місто у Франції, Ізраїлі, Німеччині, США та інших країнах світу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: выставка картин галерея
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